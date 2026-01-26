Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης συνεχίζει σήμερα, Δευτέρα την επίσημη επίσκεψή του στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της επίσκεψης, σήμερα θα απευθύνει χαιρετισμό στο επιχειρηματικό φόρουμ που διοργανώνουν τα εμπορικά επιμελητήρια Κύπρου και Μπαχρέιν, ενώ στη συνέχεια θα εγκαινιάσει την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα.

Χθες, ο Πρόεδρος είχε συνάντηση με τον Βασιλιά Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, στη Μανάμα. Μιλώντας κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συνομιλιών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες των δύο χωρών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «η επίσκεψη μου είναι και συμβολική και ουσιαστική, μια σαφής αντανάκλαση της κοινής αποφασιστικότητας μας να ενισχύσουμε περαιτέρω τις διμερείς μας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα- πολιτικό, στρατηγικό και οικονομικό».

Από την πλευρά του ο Βασιλιάς Hamad bin Isa al Khalifa του Μπαχρέιν, μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ για τα έτη 2026-2027, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και αφού αναφέρθηκε στις μακρόχρονες και εξαιρετικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες, είπε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτές οι στενές σχέσεις εδράζονται στην αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαίο σεβασμό, στις κοινές αξίες και στην εποικοδομητική συνεργασία».

Ακολούθως υπεγράφη Συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση προσόντων ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και Μνημόνια Συναντίληψης στους τομείς της στρατιωτικής συνεργασίας, της Διπλωματίας (Διπλωματικές Ακαδημίες), της εκπαίδευσης στην στην Έρευνα και Διάσωση, τον Πολιτισμό, τις Αρχαιότητες και τα Χειροτεχνήματα, καθώς και για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού, ενώ υπεγράφη επίσης συμφωνία για συνεργασία ανάμεσα στο ΚΕΒΕ και στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπαχρέιν.

Αργότερα, ο Πρόεδρος, συνοδευόμενος από τα μέλη της κυπριακής αντιπροσωπείας, μετέβη στο οίκημα του Επενδυτικού Ταμείου, όπου τον υποδέχθηκε ο Αναπληρωτής Πρωθυπουργός της χώρας και ακολούθησε συνάντηση με στελέχη και με μέλη του Ταμείου, στην παρουσία του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών του Μπαχρέιν.

Σημειώνεται ότι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών και Ενέργειας, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο Διευθυντής του Διπλωματικού του Γραφείου και υπηρεσιακοί παράγοντες.





Πηγή: ΚΥΠΕ