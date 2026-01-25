Η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη στο Βασίλειο του Μπαχρέιν, επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τις χώρες του Κόλπου και ειδικότερα με το Μπαχρέιν, ανέφερε την Κυριακή σε γραπτή του δήλωση ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Βασίλειο του Μπαχρέιν «πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα σημαντική συγκυρία». Σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το Μπαχρέιν προεδρεύει του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ) για την περίοδο 2026–2027 και είναι και μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. «Τα δεδομένα αυτά προσδίδουν στην επίσκεψη ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα και ενισχύουν τον στρατηγικό της χαρακτήρα σε διμερές, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο», προσθέτει.

«Η επίσκεψη επιβεβαιώνει τη σταθερή βούληση της Κυπριακής Δημοκρατίας για περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεών της με τις χώρες του Κόλπου και ειδικότερα με το Μπαχρέιν. Παράλληλα, αντανακλά μία από τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ: την ουσιαστική αναβάθμιση των σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Κόλπου, στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού, της συνεργασίας και της κοινής επιδίωξης για σταθερότητα και ασφάλεια», αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

Η Κυπριακή Δημοκρατία και το Βασίλειο του Μπαχρέιν, σημειώνει, «ως μικρά νησιωτικά κράτη σε ένα σύνθετο γεωπολιτικό περιβάλλον, μοιράζονται κοινές αντιλήψεις για τον ρόλο τους στη διεθνή σκηνή». Και οι δύο ασκούν ενεργή και πολυδιάστατη διπλωματία, με προτεραιότητα την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρηνικής συνύπαρξης. Η συνεργασία τους βασίζεται στον αμοιβαίο σεβασμό, στο διεθνές δίκαιο και στη βούληση για συντονισμένη δράση σε περιφερειακά και διεθνή βήματα, αναφέρει.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην υπογραφή αριθμού Συμφωνιών και Μνημονίων Συναντίληψης στο πλαίσιο της επίσκεψης αναφέρει ο κ. Λετυμπιώτης, σημειώνοντας ότι τα κείμενα αυτά «αποτελούν απτό αποτέλεσμα της συστηματικής προεργασίας που έχει προηγηθεί και ενισχύουν το θεσμικό υπόβαθρο της διμερούς συνεργασίας, δημιουργώντας νέες προοπτικές αμοιβαία επωφελών συνεργειών».

«Ισχυρή ένδειξη της στενής συνεργασίας αποτελεί και το Κοινό Σχέδιο Δράσης, το οποίο συμφωνήθηκε από τους Υπουργούς Εξωτερικών των δύο χωρών, τον Απρίλιο του 2025, με ένα σαφές πλαίσιο για την εμβάθυνση της συνεργασίας σε πολιτικούς, οικονομικούς, επενδυτικούς, ενεργειακούς, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς τομείς» προσθέτει.

Ο κ. Λετυμπιώτης σημειώνει επίσης ότι η διμερής συνεργασία Κύπρου και Μπαχρέιν «αναπτύσσεται με σταθερότητα και στρατηγικό βάθος». Σημαντικό ορόσημο αποτελεί και η απόφαση για εγκαθίδρυση Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Μανάμα στα τέλη του 2023, καθιστώντας την Κύπρο το τέταρτο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαθέτει Πρεσβεία στο Μπαχρέιν, προσθέτει.

«Ως το πλησιέστερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, η Κυπριακή Δημοκρατία λειτουργεί ως αξιόπιστη γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των χωρών του Κόλπου. Προωθεί τον διάλογο, ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και στηρίζει έμπρακτα την αναβάθμιση των σχέσεων της ΕΕ με το Μπαχρέιν και το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου συνολικά», αναφέρει.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει επίσης ότι, κεντρικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας αποτελούν η ολοκλήρωση της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ–ΣΣΚ, η προώθηση της φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος θεωρήσεων και η έναρξη διαπραγματεύσεων για Συμφωνία Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης. Οι πρωτοβουλίες αυτές θα ενισχύσουν τη θεσμική, οικονομική και πολιτική διασύνδεση των δύο πλευρών, καταλήγει.

