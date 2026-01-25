Απαράδεχτες χαρακτήρισε το ΑΚΕΛ τις δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για άτομα με αναπηρία.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Οι δηλώσεις του Ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου σε διαδικτυακό podcast, με αναφορά σε παιδιά και άτομα με νοητικές αναπηρίες, είναι προσβλητικές, απαξιωτικές και βαθιά προβληματικές.

Η κατηγορηματική καταδίκη των δηλώσεων από την Κυπριακή Παραολυμπιακή Επιτροπή αναδεικνύει τη σοβαρότητα του ζητήματος. Δεν πρόκειται για παρεξήγηση ούτε για μεμονωμένο «ολίσθημα», αλλά για μια στάση που δεν συνάδει με τον θεσμικό ρόλο που κατέχει ο κ. Παναγιώτου.

Ο δημόσιος λόγος που προσβάλλει τα άτομα με αναπηρία και ιδιαίτερα τα παιδιά δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να γίνεται ανεκτός ή να μένει ασχολίαστος. Θα έπρεπε ήδη να υπήρχε απολογία.

