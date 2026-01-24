Το ΑΚΕΛ είναι ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη της αντιπολίτευσης, δήλωσε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανου Στεφάνου, κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση παρουσίασης υποψηφίων του κόμματος για τις Βουλευτικές Εκλογές τον Μάιο του 2026, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πλειοψηφικής παρουσίας των δυνάμεων του στη Βουλή και επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο του θεσμού για την έγκριση, απόρριψη και τροποποίηση νομοσχεδίων, αλλά και για άσκηση ελέγχου.

«Οι εκλογές δεν είναι μεταγραφικό παζάρι ή δημιουργία εντυπώσεων, αν και κάποιοι προσπαθούν σκληρά για να το πετύχουν αυτό», σημείωσε ο κ. Στεφάνου, προσθέτοντας επίσης ότι «οι εκλογές δεν είναι επικοινωνιακή φιέστα, όπου ξεχωρίζουν οι έξυπνες ατάκες, ενίοτε και οι ανόητες, αρκεί να πάρουν λίγα δευτερόλεπτα δημοσιότητας».

Συνέχισε λέγοντας ότι το ΑΚΕΛ θα δώσει αυτή τη μάχη με πολιτικούς όρους, «έτσι όπως η Αριστερά οφείλει να δίνει τις μάχες της προτάσσοντας τα θέματα εκείνα που αγγίζουν και επηρεάζουν τις ζωές των πολιτών», όπως είπε, επισημαίνοντας ότι οι εκλογές «δεν είναι μια δημοσκόπηση δυσαρέσκειας, δεν είναι ένα ξέσπασμα θυμού ή εκτόνωσης συναισθημάτων».

«Το πραγματικό μήνυμα των εκλογών δεν είναι αυτό που νομίζει ο καθένας ότι στέλνει. Είναι το αποτέλεσμα. Είναι οι συσχετισμοί. Είναι τα ισοζύγια δύναμης που θα υπάρξουν στη Βουλή την επόμενη μέρα», πρόσθεσε ο κ. Στεφάνου, εξηγώντας ότι «η Βουλή δεν λειτουργεί με προθέσεις. Λειτουργεί με αριθμούς. Με πλειοψηφίες. Με το αν μια πρόταση περνά ή απορρίπτεται. Με το αν ένας έλεγχος υλοποιείται ή καταλήγει σε κλειστά συρτάρια. Με το αν μια αντικοινωνική πολιτική μπλοκάρεται ή περνά χωρίς εμπόδια».

«Όσο πιο ισχυρό είναι το ΑΚΕΛ στη Βουλή, τόσο πιο ισχυρή είναι η κοινωνία μέσα στη Βουλή. Τόσο δυσκολότερα περνούν πολιτικές που εξυπηρετούν τα μεγάλα συμφέροντα εις βάρος των πολλών. Τόσο μεγαλύτερη πίεση ασκείται στην κυβέρνηση να λογοδοτεί, να εξηγεί, να διορθώνει», ανέφερε ο ΓΓ του κόμματος, παραπέμποντας στα παραδείγματα με τον νόμο για τη φορολόγηση των υπερκερδών των τραπεζών και στην περίπτωση των εκποιήσεων, αλλά και στις προτάσεις του ΑΚΕΛ για ζητήματος όπως της ακρίβειας, της στέγασης, της ενέργειας.

«Το ΑΚΕΛ, με τις προτάσεις του, αγωνίστηκε και πάλι για την κοινωνία», σημείωσε.

Υπογράμμισε, ακόμμα, ότι στη Βουλή πρέπει να είναι ισχυρές «οι δυνάμεις που εκφράζουν τους εργαζόμενους. Τα μικρομεσαία και μεσαία στρώματα. Τους νέους ανθρώπους που νιώθουν, όχι άδικα, ότι δεν έχουν μέλλον. Όχι τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Όχι τα κατεστημένα που δεν θέλουν έλεγχο, αποφεύγουν τη διαφάνεια και φοβούνται τη λογοδοσία».

Σημειώνοντας ότι «η θεσμική διαπλοκή και η διαφθορά όχι μόνο δεν περιορίζονται, αλλά ενισχύονται», ο ΓΓ του ΑΚΕΛ αναφέρθηκε στο βίντεο που δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα με ισχυρισμούς κατά της κυβέρνησης, ανέφερε ότι «οι κυβερνώντες λειτουργούν με την έπαρση του ανέλεγκτου και της ατιμωρησίας» προσθέτοντας ότι «απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η ισχυρή και αποτελεσματική δύναμη της αντιπολίτευσης είναι το ΑΚΕΛ».

«Το κόμμα μας στέκεται απέναντι σε μια κυβέρνηση που δεν έχει ως πρώτη προτεραιότητά της την κοινωνία και τις ανάγκες της, αλλά την εξυπηρέτηση ισχυρών συμφερόντων», είπε ο κ. Στεφάνου. «Θα είμαστε επίμονοι και πιεστικοί, λειτουργώντας ως ανάχωμα σε πρακτικές που εξυπηρετούν επιχειρηματικά συμφέροντα πίσω από κλειστές πόρτες», πρόσθεσε, ενώ σημείωσε ότι «η βραδυφλεγής αντίδραση της κυβέρνησης στο σκάνδαλο που προκάλεσε κοινωνική κατακραυγή λέει πολλά».

Συνέχισε λέγοντας ότι «η υπόθεση του περιβόητου video σημαδεύει ανεξίτηλα την προεκλογική περίοδο αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα να αλλάξουμε τους συσχετισμούς δυνάμεων στη Βουλή, με ηθική πυξίδα το συμφέρον των πολλών. Κι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ακόμα πιο ενισχυμένη παρουσία του ΑΚΕΛ, Αριστερά, Κοινωνική Συμμαχία στη Βουλή».

Ανάφερε, ακολούθως, ότι το ΑΚΕΛ μπαίνει στη μάχη των εκλογών με συγκεκριμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στεγαστικής κρίσης, του ενεργειακού και του υδατικού προβλήματος, «για ένα κοινωνικό κράτος ικανό να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών», όπως είπε. Ως παράδειγμα έφερε τη μείωση του ΦΠΑ στον ηλεκτρισμό, την κατάργηση της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, την ακύρωση της επιβολής των πράσινων φορολογιών.

Προειδοποίησε, επίσης, για «κίνδυνο για τις θεμελιώδεις πανανθρώπινες αξίες» και για τη δημοκρατία, λόγω της ακροδεξιάς. «Σε μια περίοδο όπου τα κόμματα, το καθένα για τους δικούς του λόγους, κτυπά την καμπάνα του κινδύνου για την άνοδο της ακροδεξιάς, ο λαός μας καλείται να στηρίξει και να δώσει περισσότερη δύναμη στο πιο συνεπές κόμμα που στέκεται απέναντί της: το ΑΚΕΛ», είπε. «Όταν το ΑΚΕΛ προειδοποιούσε για την άνοδο της ακροδεξιάς, όλοι οι υπόλοιποι μάς χλεύαζαν και έλεγαν ότι κινδυνολογούμε», σημείωσε ο κ. Στεφάνου, κάνοντας λόγο για «ερωτοτροπίες της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη με το ΕΛΑΜ».

Αντέκρουσε, επίσης, την άποψη ότι «όλοι ίδιοι είναι», λέγοντας ότι αν ήταν ίδιοι δεν θα υπήρχαν διαφωνίες και συγκρούσεις. Είπε πως το «όλοι ίδιοι» βολεύει όσους θέλουν μια κοινωνία παραιτημένη.

Αναφέρθηκε, ακολούθως, στο Κυπριακό, λέγοντας ότι «το μέλλον της χώρας μας είναι άμεσα συνδεδεμένο με τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής και την επανένωση της Κύπρου» και προσθέτοντας ότι «το ΑΚΕΛ είναι το κόμμα που διαχρονικά πρωταγωνιστεί για λύση, όπως την προνοούν οι Συμφωνίες Υψηλού Επιπέδου και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Με συνέπεια και υπευθυνότητα», καθώς και ότι είναι η «μόνη δύναμη που έχει ιστορικές και ισχυρές σχέσεις με το προοδευτικό κομμάτι των Τουρκοκυπρίων».

Μιλώντας για το ψηφοδέλτιο που καταρτίστηκε από το ΑΚΕΛ, ο κ. Στεφάνου είπε ότι έχει περισσότερους νέους, περισσότερες γυναίκες, με ανθρώπους από διαφορετικές ομάδες, επαγγέλματα, που έχουν διαφορετικές εμπειρίες, γνώσεις και εξειδικεύσεις. «Άνθρωποι ανιδιοτελείς, ειλικρινείς, καθαροί, με μόνο γνώμονα το καλώς νοούμενο συμφέρον του τόπου και της κοινωνίας μας», όπως είπε, σημειώνοντας ότι το ψηφοδέλτιο αυτό «εκφράζει τις αξίες και τα ιδανικά της σύγχρονης Αριστεράς, χωρίς ιδεολογικές περιχαρακώσεις, αλλά με τη δυναμική που δημιουργεί με ισχυρή κοινωνική συμμαχία».

«Όσοι πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τους πολλούς, να υπάρχει για τους πολλούς, τούς καλούμε να έρθουν μαζί μας. Να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική μας φωνή», συνέχισε.

«Οι εκλογές που έρχονται δεν πρέπει να μετατραπούν σε εκλογές εκτόνωσης του θυμού ή έκφραση ισοπεδωτικής απαξίωσης. Πρόκειται για εκλογές ευθύνης. Συλλογικής και ατομικής ευθύνης. Εκλογές που θα κριθούν από το αποτέλεσμα, ποιοι τελικά θα έχουν τη δύναμη στη Βουλή για να εκφράσουν υπεύθυνα την κοινωνία», κατέληξε, υπογραμμίζοντας ότι η ψήφος στο ΑΚΕΛ αλλάζει συσχετισμούς υπέρ της κοινωνίας και δυναμώνει την κοινωνία και τη φωνή των πολλών.

Στο ψηφοδέλτιο του ΑΚΕΛ στη Λευκωσία συμμετέχουν οι Στεφάνου Στέφανος, Ανδρέου Μαρίνα, Αργυρίδης Μάριος, Δαμιανού Άριστος, Ευαγόρου Ελένη, Θωμά Θωμάς, Κούλας Σεβήρος, Κωνσταντίνου Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνου Χριστίνα, Λουκαΐδης Γιώργος, Μάτσας Ορέστης, Πολυκάρπου Χάρης, Τριμιθιώτη Μαριλένα, Χαραλάμπους Βάκης, Χατζηανδρέου Άντρη, Χατζηπαύλου (Λιασή) Αυγή, Χριστοφίδης Χρίστος, Χρυσάνθου Κωνσταντίνα, Χρυσοβιτσιώτη Ιωάννα.

Στη Λεμεσό οι Αχιλλέας Αχιλλέως, Γαβριήλ Γαβριήλ (Λάκης), Γεωργίου Αντώνης, Ιωάννου Αργεντούλα, Καυκαλιάς Μιχάλης, Μιχαηλίδου Χρίστου Φωτεινή, Νικολάου Μαρίνα, Στέλιου Μέλανη, Χατζηστυλλής Γιώργος, Χρίστου Δανάη, Χρίστου Εφραίμ, Ψαράς Απόστολος.

Στην Αμμόχωστο οι Γαβριήλ Γιαννάκης, Γερολέμου Αναστασία, Ζυμαράς Αντώνης, Κέττηρος Νίκος, Κουκουμάς Γιώργος, Κουννής Ανδρέας, Κωνσταντίνου Καλαθάς Κώστας, Νικολάου Φλώρος, Παρασκευά Κωνσταντίνα, Σοφοκλέους Νικολέττα, Χατζηγεωργίου Σταύρος.

Στη Λάρνακα οι Ξιούρουππα Πανίκκος, Πασιουρτίδης Ανδρέας, Στυλιανού Μάριος, Τζιωνή Ελένη, Χαραλάμπους Φωτεινή, Χριστοδούλου Πωλίνα.

Στην Πάφο οι Θεοφάνους Μαριέλλα, Νικολάου Αντρέας, Σαββίδης Νίκος, Σκούρου Γιώργος, Φακοντής Βαλεντίνος.

Στην Κερύνεια οι Κωνσταντίνου Κωστάκης (Παγδατή), Λουκά Αβραάμ και Χάσικου Αναστασία.