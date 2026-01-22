Το νομοσχέδιο που αφορά τις κοινόκτητες οικοδομές θα επιστραφεί πίσω στην Κυβέρνηση, ενημέρωσε το Υπουργείο Εσωτερικών ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, Βουλευτής ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε την Πέμπτη πως έχουν πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είτε θα τα βρουν με τους ΕΟΑ είτε θα βρουν άλλη λύση και να επανακαταθέσουν ένα λειτουργικό και εφαρμόσιμο νομοσχέδιο για τις κοινόκτητες οικοδομές.

Μιλώντας μετά το πέρας της συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών, η οποία συζήτησε την Πέμπτη, μεταξύ άλλων και τις κοινόκτητες οικοδομές, ο κ. Δαμιανού είπε ότι «ενώ η κοινωνία αναμένει δικαιολογημένα μια σύγχρονη νομοθεσία για τις κοινόκτητες οικοδομές, ένα κοινωνικό πρόβλημα που δεν θέλει εξήγηση, η Κυβέρνηση και σε αυτή την περίπτωση αδυνατεί να καταθέσει στη Βουλή ένα ολοκληρωμένο και συμφωνημένο νομοσχέδιο».

«Ερήμην των ΕΟΑ αποφάσισε να τους αποδώσει σοβαρές αρμοδιότητες σε σχέση με τη διαχείριση και επιτήρηση των κοινόκτητων οικοδομών. Κατατέθηκε νομοσχέδιο εν αγνοία των Επαρχιακών Οργανισμών, την ώρα που οι ΕΟΑ προσπαθούν να ορθοποδήσουν» είπε, ενώ ανέφερε ότι σε μία ένδειξη καλής διάθεσης να βοηθήσουν την Κυβέρνηση να συνεννοηθεί με τους ΕΟΑ, σε 3 περιπτώσεις αναβλήθηκε η συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής «ακριβώς για να δοθεί τόπος και χρόνος στο διάλογο που ούτως ή άλλως έπρεπε να είχε προηγηθεί».

Αλλά, συνέχισε ο κ. Δαμιανού, «επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, σε καμία περίπτωση δεν θα δεχτώ τον εμπαιγμό του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής της οποίας προεδρεύω, για αυτό σήμερα ενημέρωσα το Υπουργείο Εσωτερικών ότι επιστρέφεται το νομοσχέδιο πίσω στην Κυβέρνηση και έχουν πολύ περιορισμένο χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο είτε θα τα βρουν με τους ΕΟΑ είτε θα βρουν άλλη λύση και να επανακαταθέσουν ένα λειτουργικό και εφαρμόσιμο νομοσχέδιο για τις κοινόκτητες οικοδομές».

«Η ανάγκη είναι δεδομένη και αναμένω με την αίσθηση του επείγοντος η Κυβέρνηση να καταβάλλει μεγαλύτερες προσπάθειες και να επαναφέρει στη Βουλή, να επανακαταθέσει ένα κείμενο το οποίο να γίνεται συνολικά αποδεκτό», κατέληξε.



Πηγή: ΚΥΠΕ