Η μη παράδοση του μαρτυρικού υλικού στην υπεράσπιση, καθώς και οι προδικαστικές ενστάσεις που θα εγείρουν οι δικηγόροι των πέντε κατηγορούμενων, απασχόλησαν τη διαδικασία που διεξήχθη το πρωί της Πέμπτης, στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, σε σχέση με τις ιδιωτικές ποινικές διώξεις της οικογένειας του Θανάση Νικολάου. Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 19 Φεβρουαρίου.

Ο ιατροδικαστής Πανίκος Σταυριανός, ο πρώην Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού Ανδρέας Ιατρόπουλος, ο πρώην υπεύθυνος ΤΑΕ Λεμεσού Νίκος Σοφοκλέους, ο πρώην υπεύθυνος Υπαίθρου Χριστάκης Ναθαναήλ και ο πρώην υπεύθυνος αστυνομικού σταθμού Λάνιας, Χριστάκης Καπηλιώτης, παρουσιάστηκαν για δεύτερη φορά ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, με τον τελευταίο να εκπροσωπεί τον εαυτό του, χωρίς την παρουσία δικηγόρου υπεράσπισης.

Το δικαστήριο υπογράμμισε πως πρόθεση του είναι να δοθεί προτεραιότητα στην υπόθεση, καθώς το κατηγορητήριο αφορά αδικήματα από το 2005 (39 κατηγορίες που σχετίζονται με συνωμοσία προς αποτροπή της πορείας της δικαιοσύνης, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος, έκδοση ψευδούς πιστοποιητικού από δημόσιο λειτουργό, ψευδορκία, παροχή ψευδών πληροφοριών, καταστροφή αποδεικτικού στοιχείου και παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία).

Η υπεράσπιση επεσήμανε πως έχει περάσει το χρονικό περιθώριο που προβλέπει η νομοθεσία και δεν έχει ακόμη παραληφθεί το μαρτυρικό υλικό, το οποίο, όπως επεσήμαναν, θα αποτελέσει υπόβαθρο για τις προδικαστικές ενστάσεις τους και ειδικά στο γεγονός ότι ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, δεν μπορεί να είναι κατήγορος, αφού ήταν ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής στην υπόθεση του Θανάση Νικολάου.

Παράλληλα, έκαναν αναφορά σε διασυρμό των πελατών τους στα ΜΜΕ, μέσα από τις δημόσιες τοποθετήσεις του δικηγόρου και της οικογένειας, για «εμμονικές υποσκάψεις» και απαράδεκτες αναφορές, καθώς και για καταχρηστικού χαρακτήρα διαδικασία.

Ο δικηγόρος της οικογένειας, Σάββας Μάτσας, διευκρίνισε πως πρόκειται για μεγάλο όγκο μαρτυρικού υλικού, περί τις 5.500 σελίδες, ότι θα έπρεπε να συγκεντρωθεί ξεχωριστά το μαρτυρικό υλικό που αφορούσε μόνο τους κατηγορούμενους και πως είναι έτοιμος να καταθέσει μέρος του. Οι αναφορές Μάτσα προκάλεσαν την αντίδραση της υπεράσπισης, η οποία ζήτησε να της παραδοθεί το μαρτυρικό υλικό στην ολότητα του και όχι επιλεκτικά, όπως σημείωσε.

Τελικά αποφασίστηκε όπως όλο το μαρτυρικό υλικό παραδοθεί σε ψηφιακή μορφή (σε USB) στους δικηγόρους υπεράσπισης καθώς και σε έντυπη μορφή στον κατηγορούμενο Χριστάκη Καπηλιώτη, εντός δέκα ημερών.

Το δικαστήριο ζήτησε, επίσης, όπως τεθεί το πλαίσιο για κάποια παραδεκτά γεγονότα και όρισε νέα ημερομηνία για την υπόθεση στις 19 Φεβρουαρίου, κατά την οποία αναμένεται να δοθούν και γραπτώς οι αγορεύσεις της υπεράσπισης επί των προδικαστικών ενστάσεων για δίκαιη δίκη.



Πηγή: ΚΥΠΕ