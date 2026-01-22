Με μη παραδοχή στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν απάντησαν την Πέμπτη ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής Ησαΐας και ο μοναχός Βαρνάβας, οι οποίοι κατηγορούνται για ενδεχόμενη παραβίαση προσωπικών δεδομένων, λόγω της κυκλοφορίας βίντεο από τις κάμερες που είχαν εγκατασταθεί στην Ιερά Μονή Οσίου Αββακούμ, στο Φτερικούδι.

Η υπόθεση ορίστηκε εκ νέου στις 12 Μαΐου του 2026, οπότε θα ξεκινήσει επί της ουσίας η διαδικασία.

Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για τις 10:00, με την κατηγορούσα Αρχή να έχει κλητεύσει ήδη τρεις μάρτυρες, οι οποίοι είναι οι ανακριτές της υπόθεσης.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση προέκυψε μετά από έρευνες της τέως Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνης Λοϊζίδου Νικαλαΐδου, εξαιτίας διαρροής βίντεο από χώρους της Μονής που δεν έπρεπε να καταγράφονται.

Πηγή: ΚΥΠΕ