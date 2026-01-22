Τους λόγους για τους οποίους απουσίαζε από την συνεδρίασης της Επιτροπής Ελέγχου της Βουλής για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης εξήγησε μέσω επιστολής , η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη με το αιτιολογικό ότι προεδρεύει επιτροπής στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ. Στην επιστολή της, η Πρώτη Κυρία διευκρινίζει ότι αποστέλλει γραπτώς τις βασικές της θέσεις επί του θέματος, προκειμένου να υποβοηθηθεί το έργο της Επιτροπής, ενώ παράλληλα δηλώνει έτοιμη να παραστεί σε μελλοντική συνεδρία της Βουλής, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.



Παρά την απουσία της, η Επιτροπή Ελέγχου προχώρησε κανονικά στη συζήτηση της έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης. Η διαδικασία εξελίχθηκε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, με έντονες τοποθετήσεις και αντιπαραθέσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.





Στο παράρτημα που συνόδευσε την επιστολή της προς τη Βουλή, η κα. Καρσερά παραθέτει αναλυτικά τις θέσεις και τις διευκρινίσεις της αναφορικά με τη λειτουργία του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ), απαντώντας εμμέσως στα ζητήματα που τέθηκαν ενώπιον της Επιτροπής Ελέγχου.

Σύμφωνα με το κείμενο, η Πρώτη Κυρία σημειώνει ότι είχε ενημερώσει εγκαίρως τη Διαχειριστική Επιτροπή του Φορέα για την απόφασή της να αποχωρήσει από την προεδρία, απόφαση που ελήφθη στο πλαίσιο των προνοιών του νόμου. Όπως αναφέρει, η παραμονή της στην προεδρία είχε καταστεί αντικειμενικά ασύμβατη με τον ρόλο της, καθώς ο ΑΦΚΣ λειτουργεί ως κοινωνικό εργαλείο με ιδιαίτερη σημασία και ευαισθησία.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η Βουλή και ειδικότερα η Επιτροπή Θεσμών είχαν στο παρελθόν πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο, τους κανόνες λειτουργίας, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που διέπουν τον ΑΦΚΣ, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα. Επισημαίνεται επίσης ότι όλα τα σχετικά στοιχεία είναι αναρτημένα δημόσια στην ιστοσελίδα του Φορέα και ότι υπήρξε συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία για τη διενέργεια όλων των αναγκαίων ελέγχων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο γεγονός ότι, όπως σημειώνεται ρητά, ουδεμία παρατυπία ή παρανομία διαπιστώθηκε στη λειτουργία του ΑΦΚΣ. Αντιθέτως, σύμφωνα με το παράρτημα, η λειτουργία του Φορέα τελούσε διαρκώς υπό πλήρη θεσμικό και οικονομικό έλεγχο.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, η Πρώτη Κυρία υποστηρίζει ότι κατά τη διάρκεια της θητείας της εφαρμόστηκαν αυστηρά οι πρόνοιες της νομοθεσίας, ενώ αναβαθμίστηκε η ιστοσελίδα του ΑΦΚΣ με στόχο τη δημοσιοποίηση κριτηρίων, διαδικασιών και στοιχείων χορηγιών. Όπως διευκρινίζεται, η μη ανάρτηση αναλυτικών στοιχείων για όλους τους χορηγούς δεν οφειλόταν σε άρνηση, αλλά σε νομικούς περιορισμούς που απορρέουν από τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και σχετικές αποφάσεις του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Το παράρτημα αποδίδει την αύξηση του προϋπολογισμού των δύο τελευταίων ετών στην αύξηση των χορηγών, κυρίως μεγάλων εταιρειών, οργανισμών, ιδρυμάτων και τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Η οικονομική αυτή ενίσχυση, όπως σημειώνεται, επέτρεψε τη διεύρυνση των δικαιούχων, με χιλιάδες παιδιά και οικογένειες να λαμβάνουν επιδόματα σίτισης και ενοικίου από το 2023 έως το 2025.

Σε προσωπικό τόνο, η Πρώτη Κυρία τονίζει ότι ούτε η ίδια ούτε τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής είχαν οποιαδήποτε προσωπική ή επαγγελματική σχέση με χορηγούς ή δικαιούχους, υπογραμμίζοντας ότι οι διαδικασίες ήταν απολύτως τυποποιημένες και αυστηρές. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι όλες οι χορηγίες καταβάλλονταν αποκλειστικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων σε ειδικό κρατικό λογαριασμό, τον οποίο εποπτεύει ο Γενικός Λογιστής.

Το παράρτημα καταλήγει με την εκτίμηση ότι ο ΑΦΚΣ αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο κοινωνικό εργαλείο, το οποίο στηρίζει εμπράκτως ευάλωτους φοιτητές χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό, συμβάλλοντας παράλληλα στην κοινωνική συνοχή και την εταιρική κοινωνική ευθύνη.

