Ο δικηγόρος Ανδρέας Χρίστου, μιλώντας στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», τοποθετήθηκε αναλυτικά γύρω από την υπόθεση της Annie Alexui, η οποία έχει προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, διευκρινίζοντας τα νομικά δεδομένα που αφορούν τόσο τις καταγγελίες όσο και τις ενέργειες της Αστυνομίας.

Όπως ανέφερε αρχικά, στο κυπριακό νομικό πλαίσιο ισχύει ξεκάθαρα η έννοια της «πληροφορίας». Εφόσον η Αστυνομία λάβει πληροφορία και, μετά από αξιολόγηση, κρίνει ότι ο πληροφοριοδότης είναι πρόσωπο αξιόπιστο και τέτοιο που θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη, τότε όχι μόνο μπορεί αλλά και οφείλει να προχωρήσει στις ενδεδειγμένες ενέργειες διερεύνησης. Αυτό, όπως εξήγησε, αποτελεί τον γενικό κανόνα σε σχέση με την αξιοποίηση πληροφοριών.

Αναφερόμενος στο ειδικό ζήτημα των εγγράφων και των καταγγελιών που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο κ. Χρίστου σημείωσε ότι, σε περιπτώσεις όπου συγκεκριμένα πρόσωπα εμφανίζονται ως θύματα και υπάρχουν σαφείς ισχυρισμοί περί κακοποίησης ή βλάβης, το πρώτο και προφανές βήμα είναι τα ίδια τα θύματα να προσφύγουν και να υποβάλουν επίσημη καταγγελία. Την ίδια ώρα, όμως, επισήμανε ότι από το σύνολο όσων δημοσιοποιούνται από τη συγκεκριμένη γυναίκα δεν προκύπτουν μόνο προσωπικές ανησυχίες ή γενικές αναφορές, αλλά διατυπώνονται ισχυρισμοί που παραπέμπουν σε συγκεκριμένα γεγονότα, τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να σχετίζονται ακόμη και με οργανωμένο έγκλημα. Σε μια τέτοια περίπτωση, τόνισε, πρόκειται αναμφίβολα για πληροφορία που η Αστυνομία οφείλει να αξιολογήσει σοβαρά.

Σχολιάζοντας το ζήτημα των ενταλμάτων σύλληψης και το γιατί δεν έχουν μέχρι στιγμής εκτελεστεί, ο Ανδρέας Χρίστου εξήγησε ότι τα εντάλματα εκδίδονται κυρίως σε δύο περιπτώσεις: όταν ένα πρόσωπο αρνείται να συνεργαστεί παρά την επικοινωνία με την Αστυνομία ή όταν οι Αρχές κρίνουν ότι δεν πρέπει να προειδοποιηθεί, ώστε να αποφευχθεί η αλλοίωση ή καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων. Εάν, ωστόσο, ισχύει —όπως η ίδια αναφέρει δημόσια— ότι υπάρχει ήδη επικοινωνία με τις αστυνομικές αρχές, τότε πρόκειται για αδικήματα τα οποία, όπως είπε, δεν εμπίπτουν κατ’ ανάγκην στην κατηγορία εκείνων για τα οποία επιδιώκεται αιφνιδιαστική σύλληψη. Ξεκαθάρισε, μάλιστα, ότι η αναφορά του αυτή δεν συνιστά σε καμία περίπτωση προεξόφληση ενοχής.

Κατά τον ίδιο, το ουσιαστικό ζήτημα που ανακύπτει πλέον είναι αυτό του πολιτικού ασύλου. Όπως σημείωσε, το πρόσωπο αυτό φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό και συγκεκριμένα να έχει εξασφαλίσει πολιτικό άσυλο στη Ρωσία, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι πρακτικά αδύνατη, την επιστροφή του στην Κύπρο. Υπενθύμισε ότι το άσυλο δόθηκε ακριβώς λόγω ισχυρισμών και φόβων που αφορούσαν τη χώρα προέλευσης, προσθέτοντας ότι η ύπαρξη ποινικής διαδικασίας ενδεχομένως να ενισχύει, στα μάτια των ρωσικών αρχών, τους ισχυρισμούς και τους φόβους που προβλήθηκαν για τη χορήγησή του. Πρόκειται, όπως είπε, για μια παράμετρο που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Σε ό,τι αφορά τις ενέργειες της Αστυνομίας, ο κ. Χρίστου ανέφερε ότι έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες για ευρωπαϊκά και διεθνή εντάλματα σύλληψης. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση σύλληψης, το κρίσιμο ερώτημα θα είναι κατά πόσο, υπό το πρίσμα του πολιτικού ασύλου και της συνεργασίας ή μη των ρωσικών αρχών, μπορεί τελικά το πρόσωπο αυτό να μεταφερθεί στην Κύπρο για σκοπούς διερεύνησης. Κατά τη δική του νομική εκτίμηση, τόνισε με έμφαση αλλά και επιφύλαξη, ένα τέτοιο ενδεχόμενο φαντάζει σχεδόν ανέφικτο.

Τέλος, απαντώντας στο ερώτημα για το αν η Αστυνομία έχει τη δυνατότητα να μπλοκάρει λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ανδρέας Χρίστου ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει αυθαίρετα. Απαιτείται συγκεκριμένη καταγγελία και προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων, ώστε να δικαιολογείται νομικά η παρέμβαση. Το αν μια τέτοια ενέργεια συνιστά περιορισμό της ελευθερίας του λόγου ή όχι, εξαρτάται από την ουσία της υπόθεσης και από το κατά πόσο οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Όπως κατέληξε, όλα αυτά είναι ζητήματα που κρίνονται αποκλειστικά στην ουσία και όχι σε επίπεδο εντυπώσεων.

