Αυτούσια η ανακοίνωση

Το κράτος πρέπει να απαντήσει με πράξεις στους πολίτες αν μπορεί -και προπαντός, αν θέλει- να συγκρουστεί με τον υπόκοσμο που αλωνίζει στη χώρα.

Όταν οι ίδιες οι αρχές δηλώνουν ότι έχουν πλήρως χαρτογραφημένα όλα τα δίκτυα του υπόκοσμου και επιπρόσθετα, έχουν στη διάθεσή τους όλα τα νομικά εργαλεία που χρειάζονται, οι πολίτες δικαιολογημένα απαιτούν από το κράτος και την πολιτική ηγεσία της Αστυνομίας απαντήσεις. Αφού τούς γνωρίζετε, γιατί δεν τους συλλαμβάνετε; Φοβάστε; Δεν μπορείτε; Δεν θέλετε; Ανέχεστε; Συγκαλύπτετε;

Οι αρχές του κράτους -αλλά και οι πέτρες σε αυτό τον τόπο- γνωρίζουν με ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις τι συμβαίνει στον υπόκοσμο, στην πώληση προστασίας, στο εμπόριο ναρκωτικών. Γνωρίζουν για τα κυκλώματα και τις φατρίες που συγκρούονται για τον έλεγχο της νύχτας σε κάθε πόλη και σε όλη τη χώρα. Εντούτοις, εκτός από εναλλαγές Υπουργών που δηλώνουν αποφασισμένοι, αποτελέσματα δεν βλέπουμε, παρά μόνο να αποθρασύνεται ο υπόκοσμος.

Οι πολίτες δικαιούνται και απαιτούν από το κράτος να συγκρουστεί ολομέτωπα και αμείλικτα με το οργανωμένο έγκλημα και να εμπεδώσει ασφάλεια και δικαιοσύνη στη χώρα.