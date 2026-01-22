Ο πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, μιλώντας στο «Πρωτοσέλιδο», εξήγησε τη θέση της συντεχνίας γύρω από την αλλαγή στο ωράριο και το καθεστώς εργασίας των αστυνομικών, κάνοντας λόγο για μια απόφαση που, όπως τόνισε, είναι μαθηματικά και ουσιαστικά λανθασμένη, άδικη και νομικά επισφαλής.

Ο κ. Λοϊζίδης υποστήριξε ότι μέσα από τις συζητήσεις και τις τοποθετήσεις, ξεκαθάρισε πλήρως το τοπίο: οι συνολικές εργατοώρες των αστυνομικών σε ετήσια βάση δεν έχουν αυξηθεί. Ο αριθμός των ωρών που εργάζεται ο αστυνομικός παραμένει ακριβώς ο ίδιος, με τη μοναδική ουσιαστική αλλαγή να αφορά τη μείωση των ημερών ξεκούρασης, οι οποίες περιορίστηκαν κατά δεκαπέντε. Όπως επισήμανε, αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί προβληματισμό ακόμη και στους βουλευτές, οι οποίοι αναρωτήθηκαν πώς είναι δυνατόν να συνεχίζεται ένα τόσο «αλλόκοτο» και παράξενο καθεστώς στην Αστυνομία, χωρίς πραγματικό όφελος για τη λειτουργία της.

Αναφερόμενος στο επιχείρημα της αύξησης της παραγωγικότητας, ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ ήταν κατηγορηματικός. Όταν οι εργατοώρες παραμένουν ίδιες, δεν μπορεί να γίνεται λόγος για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. «Αν οι ώρες είναι ίδιες, τότε γιατί άλλαξε το καθεστώς;» διερωτήθηκε, για να απαντήσει ο ίδιος πως ο πραγματικός στόχος ήταν αποκλειστικά η περικοπή των ημερών ανάπαυσης. Κατά τον ίδιο, εδώ ακριβώς καταρρίπτεται και η φιλοσοφία του ίδιου του νόμου, αφού δεν προκύπτει κανένα λειτουργικό όφελος για την Αστυνομία.

Στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στη στάση του Αρχηγού Αστυνομίας, σημειώνοντας ότι όχι μόνο αρνήθηκε πρόταση για προσωπική αναστολή της απόφασης, αλλά έδειξε και απροθυμία να συζητήσει ουσιαστικά. Ο κ. Λοϊζίδης ανέφερε ότι, παρότι αντιλαμβάνεται τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται ο Αρχηγός, έχει πλέον διαφανεί το λανθασμένο της απόφασης, κάτι που, όπως είπε, παραδέχθηκε και ο ίδιος χαρακτηρίζοντάς την άδικη για τους αστυνομικούς. Παράλληλα, όμως, ο Αρχηγός προχώρησε σε ισχυρισμούς περί μη εφαρμογής της νομοθεσίας από προηγούμενες ηγεσίες, αναφορές τις οποίες ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ απέρριψε κατηγορηματικά.

Σύμφωνα με τον Νίκο Λοϊζίδη, οι προηγούμενοι αρχηγοί, όπως ο Κύπρος Μιχαηλίδης και ο Στέλιος Παπαθεοδώρου, εφάρμοσαν πλήρως και πιστά τη νομοθεσία όπως αυτή ψηφίστηκε από τη Βουλή. Όπως τόνισε, ο ισχυρισμός ότι δεν εφαρμόστηκε ο νόμος ισοδυναμεί με κατηγορία παρανομίας, κάτι που ο ίδιος δεν αποδέχεται, καθώς –όπως είπε– δεν υπάρχει κανένα στοιχείο που να το τεκμηριώνει. Αντίθετα, επισήμανε ότι σήμερα προκύπτει σοβαρό νομικό ζήτημα, γι’ αυτό και η συντεχνία έχει ήδη προσφύγει στο Διοικητικό Δικαστήριο.

Ο πρόεδρος της ΙΣΟΤΗΤΑΣ αναφέρθηκε διεξοδικά και στις διατάξεις του περί Αστυνομίας νόμου, εξηγώντας ότι το άρθρο 8 δίνει στον Αρχηγό εξουσίες για την εύρυθμη λειτουργία του σώματος, ενώ το άρθρο 13 ρυθμίζει τις ημέρες αργίας και τις ώρες καθηκόντων των αστυνομικών. Όπως υπογράμμισε, η σωστή διαδικασία θα ήταν η έκδοση κανονισμών και όχι η λήψη μιας μονομερούς απόφασης.

Ιδιαίτερη αιχμή άφησε και για το ζήτημα της «διαβούλευσης» με τις συντεχνίες, τονίζοντας ότι άλλο πράγμα είναι η απλή ενημέρωση και άλλο η ουσιαστική διαβούλευση. Διέψευσε μάλιστα ισχυρισμούς ότι η ΙΣΟΤΗΤΑ κλήθηκε σε συναντήσεις και δεν ανταποκρίθηκε, κάνοντας λόγο για παιχνίδι με τις λέξεις και για μια προσπάθεια δημιουργίας λανθασμένων εντυπώσεων.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι από χθες βρίσκεται «σε κατάσταση σοκ για κάποιο συγκεκριμένο λόγο». Πρόσθεσε ότι «να μου επιτρέψετε, δεν μπορώ να επεκταθώ αλλά σκέφτομαι σήμερα να ζητήσω την έγκριση του Συμβουλίου μου για τις επόμενες μέρες να επικοινωνήσω με τον Πρόεδρο (της Δημοκρατίας). Οι βουλευτές έχουν αντιληφθεί. Οι συνεργάτες μου έχουν αντιληφθεί. Οι δημοσιογράφοι έχουν αντιληφθεί. Δεν θέλω να επεκταθώ. Συγγνώμη που το λέω αλλά λίγο το θέμα πάει και προς το ανθρώπινο. Επικρατούν μεγάλα ερωτηματικά».

Σε ό,τι αφορά την προσφυγή στη Δικαιοσύνη, ο κ. Λοϊζίδης ξεκαθάρισε ότι η συντεχνία είναι απολύτως έτοιμη να την αποσύρει, εάν αποσυρθεί και η επίμαχη απόφαση. Όπως είπε, η δικαστική οδός δεν επιλέχθηκε ελαφρά τη καρδία, αλλά κατόπιν και σχετικής καθοδήγησης από τον ίδιο τον Υπουργό Δικαιοσύνης, γεγονός που, όπως ανέφερε, δημιουργεί μια εικόνα θεσμικής σύγχυσης.

Ο Νίκος Λοϊζίδης δεν έκρυψε την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του για όσα διαδραματίστηκαν στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής, αφήνοντας σαφείς αιχμές ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα, τα οποία δεν μπορεί να δημοσιοποιήσει. Όπως είπε, βουλευτές και παριστάμενοι αντιλήφθηκαν την κρισιμότητα της κατάστασης, με τον ίδιο να παραδέχεται ότι «υπάρχει θέμα» και ότι η κατάσταση δεν επιτρέπει πλέον τοποθετήσεις χωρίς τεκμηριωμένα επιχειρήματα.

Κλείνοντας, επανέλαβε ότι το ζήτημα δεν είναι μόνο εργασιακό ή οικονομικό. Παρότι παραδέχθηκε ότι εξοικονομούνται χρήματα –περίπου 1,3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά– διερωτήθηκε αν ήταν λογικό να προκληθεί όλη αυτή η ένταση για ένα τέτοιο ποσό, εις βάρος του ηθικού και της συνοχής του αστυνομικού σώματος. «Το αστυνομικό σώμα έχει πληγωθεί», κατέληξε, προειδοποιώντας ότι αν δεν υπάρξει αλλαγή πορείας, οι αντιδράσεις θα κλιμακωθούν, με γνώμονα –όπως τόνισε– το δημόσιο συμφέρον, το καλό της Αστυνομίας και το καλό του τόπου.

