Σε κλίμα έντονης αντιπαράθεσης συζητήθηκε την Τετάρτη στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών η απόφαση για αλλαγή του ωραρίου εργασίας των αστυνομικών, που εργάζονται με σύστημα βαρδιών.

Το θέμα εξετάστηκε αυτεπάγγελτα, έπειτα από εισήγηση των βουλευτών Νίκου Τορναρίτη, Φωτεινής Τσιρίδου και Νίκου Γεωργίου, στον απόηχο έντονων αντιδράσεων εντός και εκτός Αστυνομίας.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η απόφαση του Αρχηγού της Αστυνομίας για τροποποίηση του ωραρίου περισσότερων από 1.000 αστυνομικών πρώτης γραμμής, απόφαση που οι συντεχνίες καταγγέλλουν ως «μονομερή», με σοβαρές επιπτώσεις στην ξεκούραση, το ηθικό και τις απολαβές του προσωπικού.

Αρχηγός: «Άσκησα τις νόμιμες εξουσίες μου»

Μιλώντας ενώπιον της Επιτροπής Νομικών, ο Αρχηγός της Αστυνομίας, Θεμιστός Αρναούτης, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να αναθεωρήσει την απόφασή του.

Στην τοποθέτησή του επικαλέστηκε το Άρθρο 8 του Περί Αστυνομίας Νόμου, υπογραμμίζοντας ότι η διοίκηση και η εύρυθμη λειτουργία του Σώματος αποτελούν θεσμική του ευθύνη.

Απέρριψε τις αιχμές περί αιφνιδιασμού, σημειώνοντας ότι «η εναρμόνιση του ωραρίου με τη Δημόσια Υπηρεσία αποτελεί διαχρονικό αίτημα των ίδιων των αστυνομικών, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο το 2019 και ψηφίστηκε από τη Βουλή», για να προσθέσει ωστόσο πως «ουδέποτε εφαρμόστηκε πλήρως από τις προηγούμενες ηγεσίες».

Έκανε λόγο για αναγκαία μεταρρύθμιση στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας, επικαλούμενος επιχειρησιακές ανάγκες, ευρωπαϊκά πρότυπα, ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, καθώς και τις αυξημένες απαιτήσεις λόγω της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο της ΕΕ.

«Ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας δεν στρέφεται εναντίον των ανθρώπων της, αλλά γίνεται για αυτούς», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι στόχος είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα πορίσματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι όπως είπε κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η προσαρμογή των ωραρίων «αποτελεί προϋπόθεση για μια σύγχρονη και βιώσιμη Αστυνομία», ενώ στη συνέχει επικαλέστηκε τις αυξημένες ανάγκες δημόσιας ασφάλειας, τις δημοσιονομικές παραμέτρους, τα ευρωπαϊκά πρότυπα διοίκησης και τις επιπρόσθετες υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ενόψει της Προεδρίας της ΕΕ.

Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ: «Παίζεται το ηθικό των αστυνομικών»

Έντονος παρουσιάστηκε κατά τη συζήτηση ο Πρόεδρος του Κλάδου Αστυνομίας της συντεχνίας ΙΣΟΤΗΤΑ, Νίκος Λοϊζίδης, τονίζοντας ότι η προσφυγή στη Δικαιοσύνη «δεν ήταν επιλογή της συντεχνίας, αλλά μονόδρομος», μετά τη θέση του Υπουργού Δικαιοσύνης ότι ο Αρχηγός είναι αμετάκλητος.

Ξεκαθάρισε ότι οι συντεχνίες ουδέποτε αρνήθηκαν τον διάλογο, αντιθέτως ανταποκρίνονταν σε κάθε κάλεσμα της ηγεσίας, σημειώνοντας ότι «η διαβούλευση δεν είναι συνώνυμη της απλής ενημέρωσης».

Αντέκρουσε τους ισχυρισμούς περί αύξησης παραγωγικότητας, υποστηρίζοντας ότι οι συνολικές εργατοώρες παραμένουν ίδιες, ενώ μειώνονται οι ημέρες ξεκούρασης και, κατ’ επέκταση, οι απολαβές των αστυνομικών.

Αναφέρθηκε στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας του 2023, σύμφωνα με την οποία η Αστυνομία αδυνατούσε να παραχωρήσει τις προβλεπόμενες ημέρες ανάπαυσης, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να εργάζονται περισσότερες ώρες χωρίς αντιστάθμισμα.

Όπως είπε, η σημερινή απόφαση «παίζει» πάνω στην κόπωση και την ψυχολογία του προσωπικού.

Εξάλλου, ο κ. Λοϊζίδης έκανε λόγο για «μπακαλίστικη απόφαση», με την χρήση του όρου να προκαλεί την έντονη αντίδραση του Αρχηγού, ο οποίος ζήτησε σεβασμό, σημειώνοντας ότι έχει δεχθεί «χλευασμό» το τελευταίο διάστημα.

Ο κ. Λοϊζίδης αποσύροντας τον χαρακτηρισμό, επανήλθε με έκκληση για διάλογο και πρόταση εξεύρεσης μέσης λύσης, δεσμευόμενος ότι η συντεχνία θα αποσύρει την προσφυγή στο Διοικητικό Δικαστήριο, αν υπάρξει συμφωνία μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου του 2026.

ΣΑΚ: «Εξοντώνεται ο άνθρωπος αστυνομικός»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Πρόεδρος του ΣΑΚ, Άγγελος Νικολάου, ο οποίος κατήγγειλε πλήρη απουσία ουσιαστικού διαλόγου.

Ανέφερε ότι παρά επιστολή που εστάλη τον Δεκέμβριο του 2025 για επείγουσα συνάντηση, ουδέποτε υπήρξε ανταπόκριση πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της απόφασης.

Μίλησε για «σωματική και ψυχολογική εξόντωση των αστυνομικών», προειδοποιώντας ότι «ένας κουρασμένος αστυνομικός είναι λιγότερο αποτελεσματικός και πιο ευάλωτος σε κινδύνους».

Κατήγγειλε έμμεση μείωση απολαβών και υποβάθμιση της αξίας της εργασίας των μελών του Σώματος, τονίζοντας ότι «με αυτές τις μεθοδεύσεις αποδυναμώνεται η ίδια η Αστυνομία».

Τορναρίτης: «Η αναδιοργάνωση της Αστυνομίας είναι θεσμική υποχρέωση, το αίσθημα ασφάλειας έχει κλονιστεί»

Παρέμβαση στη συζήτηση πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, βουλευτής ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός της Αστυνομίας δεν αποτελούν πολιτική επιλογή, αλλά «θεσμική υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στους πολίτες».

Όπως ανέφερε, τα επαναλαμβανόμενα φαινόμενα παράνομων εκβιασμών, η έξαρση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, οι δολοφονίες και η δράση εγκληματικών δικτύων με διεθνείς και οικονομικές διασυνδέσεις, «έχουν δημιουργήσει μια διάχυτη αίσθηση ανασφάλειας στην κοινωνία», τονίζοντας ότι «η Πολιτεία δεν μπορεί πλέον να αγνοεί».

Ο κ. Τορναρίτης είπε ότι για μεγάλο μέρος των πολιτών το αίσθημα ασφάλειας «δεν υπάρχει στον βαθμό που θα έπρεπε», υπογραμμίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία, ως κράτος δικαίου, έχει συνταγματική και νομική υποχρέωση να διασφαλίζει τη δημόσια τάξη, σε πλήρη συνάρτηση με την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Τόνισε, παράλληλα, ότι «η αποτελεσματική αστυνόμευση δεν αντιστρατεύεται τη δημοκρατία, αλλά αποτελεί βασικό της πυλώνα», σημειώνοντας ότι τα πρόσφατα γεγονότα καταδεικνύουν «σοβαρές αδυναμίες» στο υφιστάμενο μοντέλο αστυνόμευσης, τόσο στην πρόληψη και τον έλεγχο του οργανωμένου εγκλήματος, όσο και στον συντονισμό των υπηρεσιών και στην ορατή παρουσία της Αστυνομίας στον δημόσιο χώρο.

«Το οργανωμένο έγκλημα προσαρμόζεται και εξελίσσεται Η Πολιτεία οφείλει να πράξει το ίδιο», ανέφερε.

Εξάλλου, κατέθεσε δέσμη εισηγήσεων που περιλαμβάνει ουσιαστική αναδιοργάνωση της Αστυνομίας, εκσυγχρονισμό της διοικητικής δομής, ενίσχυση εξειδικευμένων μονάδων για το σοβαρό και οικονομικό έγκλημα, αναβάθμιση των ανακριτικών και πληροφοριακών μηχανισμών και συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη θεσμοθέτηση και επέκταση συστημάτων κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, με αυστηρή συμμόρφωση στο Σύνταγμα, την ΕΣΔΑ, τον GDPR και το εθνικό δίκαιο, καθώς και στην ανάγκη για εμφανή, συνεχή και οργανωμένη παρουσία της Αστυνομίας σε όλους τους δημόσιους χώρους, όχι για σκοπούς εκφοβισμού, αλλά για την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών υπογράμμισε ότι η ασφάλεια «δεν επιβάλλεται, αλλά οικοδομείται», με αξιόπιστους θεσμούς, αστυνομία ορατή και υπόλογη και με σεβασμό στα δικαιώματα του πολίτη, τονίζοντας ότι η κοινωνία στέλνει πλέον ξεκάθαρο μήνυμα ανησυχίας και η Πολιτεία οφείλει να απαντήσει με πράξεις και όχι ευχολόγια.

Κοινός παρονομαστής για βουλευτές ο διάλογος

Οι παρεμβάσεις των βουλευτών ανέδειξαν έντονη ανησυχία για το γεγονός ότι η αντιπαράθεση εξελίσσεται σε περίοδο έξαρσης του οργανωμένου εγκλήματος.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, άσκησε κριτική στην απόφαση για αλλαγή του ωραρίου, κάνοντας λόγο για «μονομερή και ζημιογόνα επιλογή» σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τη δημόσια ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ έχει ήδη συμφωνήσει, μέσω επιστολής προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών, όπως εντός δύο εβδομάδων συζητηθεί σε κεκλεισμένων των θυρών συνεδρία η σοβαρή έξαρση της εγκληματικότητας.

Υπογράμμισε ότι την ώρα που καταγράφεται «αποθράσυνση τόσο του οργανωμένου όσο και του ανοργάνωτου εγκλήματος, και ενώ οι διωκτικές αρχές και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης αδυνατούν να απαντήσουν αποτελεσματικά, ο Αρχηγός της Αστυνομίας επέλεξε να προχωρήσει σε μείωση ημεραργιών, ημερών ξεκούρασης και έμμεσα μισθών των αστυνομικών της πρώτης γραμμής».

Ο κ. Δαμιανού επανέλαβε την έκκληση για απόσυρση της απόφασης και ουσιαστικό διάλογο, τονίζοντας ότι η εργασιακή ειρήνη και ο σεβασμός στα εργασιακά κεκτημένα αποτελούν βασικό πυλώνα της εύρυθμης λειτουργίας της Αστυνομίας.

«Οι αρμόδιοι οφείλουν να πάρουν τα μηνύματα των καιρών», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία φαίνεται να μην έχει αντιληφθεί το μέγεθος της απειλής από το παράνομο έγκλημα.

Η βουλευτής του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, τόνισε την ανάγκη άμεσου και ουσιαστικού διαλόγου, λέγοντας ότι «τα προβλήματα λύνονται μόνο γύρω από το τραπέζι του διαλόγου και δεν υπάρχει άλλος τρόπος».

Αναγνωρίζοντας τις θεσμικές αρμοδιότητες και την ευθύνη του εκάστοτε Αρχηγού της Αστυνομίας στη διοίκηση του Σώματος, επισήμανε, ωστόσο, ότι οι πρόσφατες αποφάσεις για το ωράριο επηρεάζουν άμεσα το εργασιακό καθεστώς των αστυνομικών, τόσο ως προς τις ημέρες ξεκούρασης όσο και ως προς τις οικονομικές τους απολαβές.

Η κ. Ερωτοκρίτου υπογράμμισε ότι η εργασιακή ειρήνη αποτελεί προαπαιτούμενο της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του αστυνομικού σώματος και προϋποθέτει συνεχή και ειλικρινή συνεργασία από την ηγεσία μέχρι και το τελευταίο μέλος της Αστυνομίας.

Ζήτησε όπως ο διάλογος διεξαχθεί χωρίς τυπολατρίες, με στόχο την ουσιαστική εξέταση τόσο των ημεραργιών όσο και των οικονομικών επιπτώσεων των αποφάσεων.

«Σε μια περίοδο έξαρσης του οργανωμένου εγκλήματος δεν μπορεί να υπάρχει καμία σκιά ή αναταραχή στο εσωτερικό της Αστυνομίας, καθώς κάτι τέτοιο υπονομεύει την αποτελεσματικότητα των μέτρων πρόληψης και καταστολής», είπε.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, εξέφρασε έντονη ανησυχία, δηλώνοντας ότι το κόμμα του από την πρώτη στιγμή τάχθηκε κατά της απόφασης για αλλαγή του ωραρίου εργασίας των αστυνομικών.

Όπως ανέφερε, το ζητούμενο για την κοινωνία είναι μια ισχυρή Αστυνομία που να μπορεί να παρέχει ασφάλεια και προστασία στους πολίτες, κάτι που προϋποθέτει στήριξη των ανθρώπων της πρώτης γραμμής.

Τόνισε ότι δεν είναι δυνατόν να ζητείται αποτελεσματικότητα από τους αστυνομικούς, την ώρα που μειώνονται οι ημέρες ανάπαυσης και τα οικονομικά τους ωφελήματα.

Ο κ. Ιωάννου χαρακτήρισε αντιφατικό το επιχείρημα της εξοικονόμησης πόρων, σημειώνοντας ότι τέτοιες περικοπές «απειλούν ευθέως το αίσθημα ασφάλειας» των πολιτών και αποδυναμώνουν την κοινωνική συνοχή.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε πως το κόμμα του αναγνωρίζει ότι οι αποφάσεις που αφορούν το εργασιακό καθεστώς, την ξεκούραση και το εισόδημα των αστυνομικών –ιδίως στο σύστημα 12Χ36 και τις σημαντικές μειώσεις στις ημέρες ανάπαυσης– επηρεάζουν άμεσα τόσο τους ίδιους όσο και την εύρυθμη λειτουργία της αστυνόμευσης.

Κάλεσε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να συνεχίσουν τον ουσιαστικό διάλογο στα αρμόδια θεσμικά όργανα κράτους, με σεβασμό στις συμφωνίες, στα εργασιακά δικαιώματα και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

«Η ασφάλεια των πολιτών περνά μέσα από την αξιοπρέπεια και τη στήριξη των ανθρώπων που τη διασφαλίζουν καθημερινά. Η εργασιακή ειρήνη στα Σώματα Ασφαλείας είναι ύψιστη προτεραιότητα μας για να αυξηθεί στο έπακρο η επιχειρησιακή επάρκεια της Αστυνομίας για αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και να εξασφαλίζει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών», είπε.



