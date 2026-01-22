Σημαντικό πολιτικό και θεσμικό ορόσημο για την Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί το πρώτο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που φιλοξενείται στη Λευκωσία στις 22 και 23 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Στο επίκεντρο των εργασιών τίθεται το ζήτημα της μετανάστευσης, με έμφαση στις βιώσιμες προσεγγίσεις επιστροφών και επανένταξης.

Στην εναρκτήρια τοποθέτησή του, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Δρ Νικόλας Ιωαννίδης, αφού καλοσώρισε τους συμμετέχοντες στην μοναδική πρωτεύουσα της Ευρώπης υπό στρατιωική κατοχή», υπογράμμισε ότι η μεταναστευτική πολιτική βρίσκεται πλέον στον πυρήνα του δημόσιου διαλόγου σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τους πολίτες να αναμένουν αποτελεσματική, αξιόπιστη και εφαρμόσιμη διαχείριση. Όπως σημείωσε, η αξιοπιστία της ευρωπαϊκής πολιτικής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των κρατών-μελών να υλοποιούν στην πράξη τις αποφάσεις επιστροφής.





Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το προσεχές διάστημα, καθώς και στη γενική προσέγγιση που επιτεύχθηκε για τον κανονισμό επιστροφών. Παρά τα θεσμικά αυτά βήματα, επισημάνθηκε ότι η πραγματικότητα επί του εδάφους παραμένει σύνθετη, καθώς συχνά οι αποφάσεις επιστροφής δεν συνοδεύονται από αντίστοιχες επιστροφές, γεγονός που επιβαρύνει τα εθνικά συστήματα και υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αναδείχθηκε η ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση κατά μήκος ολόκληρης της μεταναστευτικής διαδρομής, που να συνδέει τη βραχυπρόθεσμη διαχείριση με τη μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Η επανένταξη χαρακτηρίστηκε ως κεντρικό και στρατηγικό στοιχείο της πολιτικής επιστροφών και όχι ως συμπληρωματικό ή ανθρωπιστικό μέτρο περιορισμένης εμβέλειας.





Στις εργασίες συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί με καθοριστικό ρόλο στο πεδίο, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης και ο Frontex, συμβάλλοντας με την επιχειρησιακή τους εμπειρία στον τομέα των επιστροφών και της επανένταξης. Όπως τονίστηκε, η συνεργασία με χώρες προέλευσης και η ενίσχυση της ανάπτυξης, της σταθερότητας και της θεσμικής τους ικανότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για βιώσιμες και διαρκείς λύσεις.





Σημαντική μέρα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης & Διεθνούς Προστασίας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης υποδέχονται τους ομολόγους τους στο πρώτο Άτυπο Υπουργικό Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων, με σημαντική παρουσία διεθνών οργανισμών.

Ιδιαίτερο συμβολισμό απέκτησε η πραγματοποίηση της συνάντησης στη Λευκωσία, με αναφορές στον ρόλο της Κύπρου ως νοτιοανατολικό άκρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως χώρα που γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει αστάθεια, κατοχή και ανάγκη για ειρήνη και συνεργασία. Στο ίδιο πλαίσιο εκφράστηκαν συλλυπητήρια προς την Ισπανία για πρόσφατο τραγικό δυστύχημα, υπογραμμίζοντας το πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.





Το Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο αναμένεται να λειτουργήσει ως πολιτικό εργαστήριο ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των υπουργών, με στόχο την αναζήτηση πρακτικών λύσεων, τη γεφύρωση ευρωπαϊκών στόχων και τοπικών πραγματικοτήτων και την ενίσχυση της κοινής ευθύνης στη διαχείριση ενός από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα για το μέλλον της Ευρώπης.