Η «ανόρθωση του αξιακού μας συστήματος, σε Κύπρο και Ελλάδα, προβάλλει ως αδήριτη ανάγκη», ανέφερε στον Υπουργό Εσωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Ιωάννου, ο Πρόεδρος του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος (ΕΠΟΔ) Κύπρου - Ελλάδας Απανταχού Ελληνισμού, Ξενής Ξενοφώντος, σε συνάντησή τους την Τετάρτη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΠΟΔ, η επίσκεψη του κ. Ξενοφώντος στο Υπουργείο Εσωτερικών εντάσσεται στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων σε καίρια ζητήματα και ενημέρωσης των επίσημων αρχών Κύπρου – Ελλάδας για το ψήφισμα του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΕΠΟΔ που έγινε πρόσφατα στην Αγία Νάπα με συμμετοχή 200 συνέδρων από Κύπρο, Ελλάδα, κάτω Ιταλία, Βόρειο Ήπειρο, Πόντο και άλλες κοιτίδες του Ελληνισμού.

Η ενημέρωση, προστίθεται, επικεντρώθηκε στην «θλιβερή κατάπτωση τής κομματικής/ πολιτικής ζωής, η οποία είναι άκρως ανησυχητική απειλώντας ευθέως την ποιότητα της δημοκρατίας», στη θωράκιση της ελληνικής γλώσσας και της εθνικής ταυτότητας του Κυπριακού Ελληνισμού, στην προώθηση πάνω σε συγκροτημένη βάση συνέργειες κράτους και φορέων ώστε οι καλές τέχνες, ο λαϊκός πολιτισμός και γενικά η πολιτισμική κληρονομιά, να αξιοποιούνται ως σημαντικά όπλα πολιτιστικής διπλωματίας, και στο δημογραφικό, το οποίο «αναδεικνύεται σε ύψιστης σημασίας θέμα, και γι΄αυτό προβάλλει αδήριτη η ανάγκη να χαραχθούν χωρίς άλλη καθυστέρηση γενναίες πολιτικές για αντιμετώπιση του, τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Εσωτερικών συνεχάρη το Ινστιτούτο Ελληνικού Πολιτισμού Κύπρου και τα άλλα ιδρυτικά Μέλη του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος, εκφράζοντας την ολόθερμη στήριξη του στο έργο που επιτελείται, επισημαίνοντας ότι η δημιουργία του ΕΠΟΔ έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό που αφορά στους κοινωνικούς / πολιτισμικούς δεσμούς Κύπρου-Ελλάδας και του παγκόσμιου Ελληνισμού ευρύτερα.

Ο κ. Ιωάννου αποδέχτηκε πρόσκληση του κ. Ξενοφώντος να τιμήσει με την παρουσία του την Πρώτη Σύνοδο του Ενιαίου Πολιτιστικού Δόγματος που προγραμματίζεται τον προσεχή Μάρτιο στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΚΥΠΕ