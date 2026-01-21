Τετραπλάσια είναι τα ποσά που έχουν κατατεθεί ανά έτος στον Ανεξάρτητο Φορέα Κοινωνικής Στήριξης από το 2023 και έπειτα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών ο Γενικός Λογιστής, Ανδρέας Αντωνιάδης, ενόψει της συνεδρίασης για τις θεσμικές προεκτάσεις όσων αναφέρονται στο βίντεο που κυκλοφόρησε με ισχυρισμούς κατά της κυβέρνησης Νίκου Χριστοδουλίδη.

Τα στοιχεία παραχωρήθηκαν κατόπιν γραπτού αιτήματος από πλευράς του Προέδρου της Επιτροπής, Δημήτρη Δημητρίου, προς τον κ. Αντωνιάδη. Σημειώνεται ότι ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας έχει χρέη Ταμία του Ανεξάρτητου Φορέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραχώρησε ο κ. Αντωνιάδης, οι δωρεές προς τον φορέα ανέρχονταν σε 560.914 ευρώ το 2020, σε 368.091 ευρώ το 2021, σε 260.100 ευρώ το 2022, ενώ έφτασαν τα 2.269.005 ευρώ το 2023, τα 2.176.196 ευρώ το 2024 και τα 2.049.909 ευρώ το 2025.

Κατά την τοποθέτησή του ενώπιον της Επιτροπής, ο κ. Αντωνιάδης, απαντώντας και σε ερωτήματα Βουλευτών, υπογράμμισε ότι καμία δωρεά προς τον Φορέα δεν γίνεται σε μετρητά, αλλά μόνο μέσω εμβάσματος στην Κεντρική Τράπεζα.

Κατά την εισηγητική του τοποθέτηση ο Πρόεδρος της Επιτροπής κατά την έναρξη της συνεδρίασης για το θέμα, είπε απευθυνόμενος προς τον κ. Αντωνιάδη ότι θα αναμένει ενημερωμένη απάντηση στο ερώτημα που είχε αποστείλει, σημειώνοντας ότι δεν καλύπτονται όλες οι πτυχές όσων είχε θέσει.

Ο κ. Αντωνιάδης επιφυλάχθηκε να επανέλθει, αφού λάβει γνωμάτευση που ζήτησε από τη Νομική Υπηρεσία, σχετικά με τη δυνατότητα και τη νομιμότητα κοινοποίησης στοιχείων που ενδεχομένως να άπτονται της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Πηγή: ΚΥΠΕ