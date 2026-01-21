Αυστηρές κυρώσεις για το καθεστώς στο Ιράν ζήτησε την Τρίτη ο Μόνιμος Εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις σχέσεις με την χώρα, Ευρωβουλευτής ΔΗΣΥ (ΕΛΚ), Λουκάς Φουρλάς, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια του θεσμού στο Στρασβούργο, η οποία αναμένεται την Πέμπτη να εγκρίνει ψήφισμα για το θέμα αυτό.

«Το τίμημα της ελευθερίας στο Ιράν έχει ήδη πληρωθεί με αίμα. Με ζωές ανθρώπων που βγήκαν στους δρόμους για να ζητήσουν το αυτονόητο, ελευθερία, αξιοπρέπεια, δικαιώματα», σημείωσε ο Κύπριος Ευρωβουλευτής.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Φουρλάς περιέγραψε με μελανά χρώματα την πραγματικότητα που επικρατεί στη χώρα.

«Το καθεστώς απάντησε με ωμή βία», είπε. «Με πυρά κατά διαδηλωτών και με βασανιστήρια, αυθαίρετες συλλήψεις και εκτελέσεις», πρόσθεσε.

«Χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και δεκάδες χιλιάδες βρίσκονται στις φυλακές, μόνο και μόνο επειδή ύψωσαν τη φωνή τους», ανέφερε ο Ευρωβουλευτής του ΕΛΚ.

Ο κ. Φουρλάς τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί πλέον να περιορίζεται σε δηλώσεις και εκκλήσεις.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δράσει αποφασιστικά. Με στοχευμένες και αυστηρές κυρώσεις εναντίον του καθεστώτος που ευθύνεται για την αιματοχυσία και τη συστηματική καταστολή», είπε.

«Με ξεκάθαρο μήνυμα ότι η βαρβαρότητα δεν θα μείνει ατιμώρητη», σημείωσε.

Επανέλαβε την αλληλεγγύη του προς τον λαό του Ιράν και όλους όσοι διακινδυνεύουν τη ζωή τους για ένα καλύτερο αύριο, τονίζοντας ότι η ελευθερία δεν μπορεί να κατασταλεί με τη βία.

«Στεκόμαστε στο πλευρό του λαού του Ιράν και όλων όσοι ρισκάρουν τα πάντα για ένα καλύτερο αύριο. Η ελευθερία δεν μπορεί να φιμωθεί και οι θυσίες των θυμάτων δεν θα ξεχαστούν. Δεν υπάρχει χρόνος να χάνουμε.Πρέπει να δράσουμε τώρα», ανέφερε καταληκτικά.

