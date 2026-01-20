Καταγγελία σε βάρος του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου για πιθανή διασπάθιση χρημάτων της ΕΕ άρχισε να διερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Η έρευνα, που βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο, ενημέρωσε πριν από μερικές εβδομάδες τον Φειδία Παναγιώτου, ζητώντας του να καταθέσει τη θέση του.

Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Σίγμα Χριστόφορος Χριστοφή ο οποίος βρίσκεται στο Στρασβούργο, οι αρχές δεν δίνουν περισσότερες λεπτομέρειες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, ενώ η διαδικασία συνεχίζεται εφόσον οι ισχυρισμοί θεωρηθούν βάσιμοι.

Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου δήλωσε ότι δεν έχει λάβει επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές και ότι όλες οι ενέργειες που σχετίζονται με ευρωπαϊκά κονδύλια πραγματοποιούνται σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Παράλληλα, ο ευρωβουλευτής συνδέει την εξέλιξη με τις επικείμενες βουλευτικές εκλογές και τις διεργασίες του κόμματός του για την επιλογή υποψηφίων, προσθέτοντας ότι θα ενημερώσει το κοινό μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μέσα στις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε επίσης: Φειδίας για Καρυστιανού: «Θα της προτείνω δημιουργία αδελφού κόμματος»