Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το υπό σύσταση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου.

Σε δηλώσεις του στον ΑΝΤ1 Ελλάδος ανέφερε ότι «στο μέλλον ενδέχεται να της προτείνουμε είτε τη δημιουργία αδελφού κόμματος είτε μια πολιτική συνεργασία με το κόμμα της Άμεσης Δημοκρατίας», προσθέτοντας ότι «θα ήθελα μια τέτοια συνεργασία, αν και είναι βέβαιο πως δε θα συμφωνούμε σε όλα τα ζητήματα».

Ερωτηθείς για τις τοποθετήσεις της Μαρίας Καρυστιανού σχετικά με τις αμβλώσεις, δήλωσε ότι «προσωπικά πιστεύω πως θα πρέπει να επιτρέπονται», εκφράζοντας την άποψη ότι «μια κοινωνία δεν μπορεί να θεωρηθεί δίκαιη όταν δεν τις αποδέχεται».

Κατέληξε λέγοντας ότι «εμείς στην ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν θέλουμε να κάνουμε ότι θέλουμε εμείς, αλλά ότι θέλει ο κόσμος».

