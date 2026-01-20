Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη βορειοανατολική Συρία, καλώντας όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόσουν πλήρως την εκεχειρία και τη συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κυβερνητικών αρχών και των Κούρδων του SDF.

Όπως τονίζεται, η εφαρμογή της συμφωνίας είναι κρίσιμη για την ειρηνική ενσωμάτωση, τη διασφάλιση της ενότητας της Συρίας και την προστασία των δικαιωμάτων του κουρδικού πληθυσμού, με τη Λευκωσία να επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη σταθερότητα της χώρας ως βασικό πυλώνα περιφερειακής ασφάλειας.





Cyprus is closely following the situation in north-east Syria and urges all parties to fully implement the ceasefire and agreement reached between the government authorities and the Syrian Democratic Forces (SDF).



This is vital for peaceful integration by ensuring Syria's unity… — Cyprus MFA (@CyprusMFA) January 20, 2026

