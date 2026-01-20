Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει σήμερα το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα υποδεχθεί στις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Κύπρου) τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχουν διμερή συνάντηση.

Έπειτα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου της κ. Μέτσολα και του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Σύμφωνα με χθεσινή γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Κωνσταντίνου Λετυμπιώτη, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας και το πολιτικό της αποτύπωμα για το επόμενο εξάμηνο, υπό το κεντρικό μήνυμα «Μια Αυτόνομη Ένωση. Ανοικτή στον Κόσμο», με έμφαση σε μια Ευρώπη που ενισχύει τη στρατηγική της αυτονομία, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητά της μέσα σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων.

Όπως ανέφερε ο Εκπρόσωπος, η παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας θα κινηθεί στη βάση της ευρωπαϊκής ευθύνης που αναλαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, ως το νοτιοανατολικότερο άκρο της Ένωσης και ως η μοναδική ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που εξακολουθεί να τελεί υπό παράνομη κατοχή.

Ο Πρόεδρος, πρόσθεσε, θα υπογραμμίσει ότι η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, ο σεβασμός της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών, ιδίως υπό το φως πρόσφατων εξελίξεων σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, και η υπεράσπιση των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών δεν είναι επιλογή αλλά προϋπόθεση για την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ίδιο πνεύμα με τη σταθερή και αταλάντευτη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ουκρανία απέναντι στη ρωσική εισβολή και την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ως έκφραση της ευρωπαϊκής αξιοπιστίας και της συλλογικής μας ευθύνης απέναντι στην ειρήνη και τη διεθνή νομιμότητα.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, προβάλλοντας την ανάγκη για μια πιο ενεργή, συνεκτική και στρατηγική ευρωπαϊκή παρουσία στην περιοχή, προς όφελος της σταθερότητας, της ειρήνης και της περιφερειακής συνεργασίας.

