Ένσταση επί της διαδικασίας κατέθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίας της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, ο ευρωβουλευτής του ΕΛΑΜ (ECR), Γεάδης Γεάδη, θέτοντας το θέμα των απειλών εναντίον Ε/κ αγροτών στη νεκρή ζώνη, καλώντας σε υιοθέτηση ψηφίσματος καταδίκης στην Ολομέλεια Φεβρουαρίου.

«Θα ήθελα να ενημερώσω το Σώμα ότι εδώ και σχεδόν δύο μήνες, Ευρωπαίοι πολίτες και αγρότες απειλούνται. Πρώτα στο χωριό Δένεια, όπου βαριά οπλισμένοι Τούρκοι στρατιώτες επιτέθηκαν σε αγρότες, ισχυριζόμενοι ότι επρόκειτο για νέα δήθεν σύνορα, και στη συνέχεια στο χωριό Μάμμαρι, όπου Τούρκοι στρατιώτες και οι κατοχικές αρχές πέταξαν πέτρες εναντίον αγροτών. Ήταν ευτύχημα που δεν υπήρξαν νεκροί», ανέφερε.

O κ. Γεάδη πρόσθεσε ότι «στο χωριό Αυλώνα, προχώρησαν εντός της νεκρής ζώνης. Και ενώ το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μας διαβεβαίωνε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί, είχαμε το ίδιο πράγμα ξανά πριν από τρεις ημέρες».

Αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλώνοντας ότι «τώρα πρέπει να μιλήσουμε ανοικτά γι’ αυτό. Έχω καλέσει για υιοθέτηση ψηφίσματος καταδίκης στην Ολομέλεια του Φεβρουαρίου και ελπίζω ότι όλοι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων πριν χρειαστεί να θρηνήσουμε θύματα», ενώ απηύθυνε κάλεσμα στήριξης προς όλες τις πολιτικές ομάδες, "όπως στηρίζει και το ECR άλλες πολιτικές ομάδες".

«Η Γροιλανδία δεν είναι προς πώληση, όπως είπε η Πρόεδρος [Ρομπέρτα Μέτσολα], και πρέπει να στείλουμε το ίδιο μήνυμα ότι ούτε η Κύπρος είναι προς πώληση», είπε, τέλος.

Πηγή: ΚΥΠΕ