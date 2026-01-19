Τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ παρουσιάζει την Τρίτη το πρωί στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα υποδεχθεί στις 10:00 τοπική ώρα (11:00 ώρα Κύπρου) τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και θα έχουν διμερή συνάντηση.

Έπειτα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σύμφωνα πάντοτε με το αναρτημένο στην επίσημη ιστοσελίδα του ευρωπαϊκού θεσμού πρόγραμμα, θα ακολουθήσει κοινή συνέντευξη Τύπου της κ. Μέτσολα και του Προέδρου Χριστοδουλίδη.

Αναμένεται επίσης κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης να εγκαινιάσει φωτογραφική έκθεση του ΓΤΠ.

Πηγή: ΚΥΠΕ