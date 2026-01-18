Μέσα από την πρόσκληση για συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναγνωρίζεται ο ρόλος της Κύπρου στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας ότι αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ιδιαίτερα όταν γίνεται από τις ΗΠΑ.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στο Επισκοπειό, όπου είχε εκφωνήσει τον επιμνημόσυνο λόγο στο εθνικό μνημόσυνο του ήρωα της ΕΟΚΑ, Παντελή Κατελάρη, ο Πρόεδρος επιβεβαίωσε τη λήψη επιστολής από τον Αμερικανό Πρόεδρο, ημερομηνίας 16 Ιανουαρίου, που προσκαλεί την Κυπριακή Δημοκρατία να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης.

"Θεωρώ ιδιαίτερα τιμητικό για τη χώρα μας διότι μέσα από την πρόκληση αναγνωρίζεται ο ρόλος της στην ευρύτερη Μέση Ανατολή", ανέφερε. Υπενθύμισε, εξάλλου, την παρουσία της Κύπρου στη διάσκεψη που έγινε για τη Γάζα στην Αίγυπτο, κατά τη διάρκεια της οποίας "εισηγηθήκαμε συγκεκριμένες πτυχές, που η Κυπριακή Δημοκρατία μπορεί να συνεισφέρει στην υλοποίηση του Σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου με τα 20 σημεία".

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία της πρότασης του Αμερικανού Προέδρου και "στη βάση της ανάλυσής μας θα προχωρήσουμε και στην απάντηση. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τη χώρα μας να αναγνωρίζεται ο ρόλος της στην περιοχή, ιδιαίτερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες", επανέλαβε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

