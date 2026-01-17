Η απώλεια για την Κύπρο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, είναι η απώλεια ενός οικουμενικού πολίτη, ενός οραματιστή και εκσυγχρονιστή που υπηρέτησε τον πλουραλισμό, τη δημοκρατία και την ελευθερία της έκφρασης, αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης σε ανάρτηση του στην πλατφόρμα Χ.

Ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρει ότι «λόγω ηλικίας δεν είχα προσωπικές παραστάσεις από τη θητεία του, όμως όσα μελέτησα, άκουσα και έμαθα για το έργο και τη στάση του αποτυπώνουν με καθαρό τρόπο ότι πίστευε βαθιά πως η Δημοκρατία δεν τελειώνει στην κάλπη αλλά συνεχίζεται στην ευθύνη όλων μας να στηρίζουμε τους θεσμούς και το κράτος».

Αναφέρει επίσης ότι «η στενή συνεργασία του με τον πολιτικό του αντίπαλο, τον αείμνηστο Πρόεδρο Γλαύκο Κληρίδη, για την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μεγαλύτερη διπλωματική επιτυχία της χώρας μας, επιβεβαιώνει ότι όταν προτάσσεται το εθνικό συμφέρον, οι διαφορές μπορούν και πρέπει να γεφυρώνονται».

«Το παράδειγμά του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου μας καλεί να επενδύσουμε στην ενότητα, στη συνεννόηση και στη συλλογική ευθύνη, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνία και ως κράτος», καταλήγει ο κ. Λετυμπιώτης.





Αποχαιρετίσαμε σήμερα τον Γιώργο Βασιλείου, τον τρίτο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μαζί του μια πολιτική στάση ζωής που μας υπενθυμίζει πόσο καθοριστική είναι η ενότητα για την πορεία του τόπου μας. Λόγω ηλικίας δεν είχα προσωπικές παραστάσεις από τη θητεία του, όμως… pic.twitter.com/0duerbarX2 — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) January 17, 2026





Διαβάστε επίσης: Ολοκληρώθηκε η εξόδιος ακολουθία Γ. Βασιλείου με πλήθος κόσμου και πολιτείας





Πηγή: ΚΥΠΕ