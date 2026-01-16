Η Κύπρος χαιρέτισε την ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη δεύτερη φάση του Ειρηνευτικού Σχεδίου για τη Γάζα, σημειώνοντας ότι αποτελεί ζωτικό βήμα για να καταστεί δυνατή η μετάβαση στις προσπάθειες σταθεροποίησης.

"Η Κύπρος χαιρετίζει την ανακοίνωση των ΗΠΑ για τη δεύτερη φάση του Ειρηνευτικού Σχεδίου της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης της Παλαιστινιακής Τεχνοκρατικής Επιτροπής. Αυτό είναι ένα ζωτικό βήμα για να καταστεί δυνατή η μετάβαση στις προσπάθειες σταθεροποίησης σύμφωνα με το ψήφισμα 2803 του ΣΑ του ΟΗΕ", ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο 'Χ'.

Πρόσθεσε ότι "θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε ενεργά στις προσπάθειες, σε συνεργασία με διεθνείς και περιφερειακούς εταίρους, προς μια βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια".

Πηγή: ΚΥΠΕ