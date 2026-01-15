Η Πρώτη Κυρία Φιλίππα Καρσερά Χριστοδουλίδη υποδέχθηκε χθες Τετάρτη, στο Προεδρικό Μέγαρο, ανταποκριτές ξένου Τύπου με έδρα τις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής τους επίσκεψης (press trip) στην Κύπρο, που διοργάνωσε το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση που μετέδωσε το ΓΤΠ, η Πρώτη Κυρία απηύθυνε χαιρετισμό, καλωσορίζοντας τους προσκεκλημένους στο Προεδρικό Μέγαρο. Κάνοντας λόγο για έναν εμβληματικό χώρο, μάρτυρα των σημαντικότερων στιγμών της σύγχρονης κυπριακής ιστορίας, παρουσίασε έκθεση που εκτείνεται από την αποικιοκρατία έως και τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής το 1974, την αποκατάσταση της Κυπριακής Δημοκρατίας και την ένταξή της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).

Η νέα έκθεση του Προεδρικού Μεγάρου, αναδεικνύει την πολιτιστική, ιστορική και πολιτική εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η έκθεση, οργανωμένη ως τριλογία, με τίτλο «Κύπρος: Ο Κόσμος, ο Τόπος, ο Λόγος, η Ύλη», περιλαμβάνει μια διαδραστική καταγραφή της ιστορίας του Προεδρικού Μεγάρου από το 1878 και, μεταξύ άλλων, συλλογή περίπου 100 έργων Κυπρίων καλλιτεχνών από τις αρχές του 20ού αιώνα.

Η Πρώτη Κυρία επεσήμανε ότι η στήριξη και η προβολή του κυπριακού πολιτισμού και των καλλιτεχνών αποτελεί κοινή ευθύνη. Πρόθεσε πως με την παρουσίαση των έργων τους στο Προεδρικό Μέγαρο, επιδιώκεται η καλλιέργεια ενός ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην ιστορία και τη σύγχρονη έκφραση, την παράδοση και τη δημιουργικότητα, ενώ στόχος αποτελεί να προσφερθεί μια νέα πλατφόρμα στους Κυπρίους καλλιτέχνες και να δοθεί επιπλέον ζωντάνια στον χώρο του Μεγάρου.

Κλείνοντας, ευχήθηκε μια επιτυχή Προεδρία και ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους στην Κύπρο, υπογραμμίζοντας ότι χάρη στην παρουσία τους η κυπριακή τέχνη και ο πολιτισμός θα ταξιδέψουν πέρα από την Κύπρο δίνοντας έμφαση στο κεντρικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ για μια Αυτόνομη Ευρώπη, Ανοιχτή στον Κόσμο.

Πηγή: ΚΥΠΕ