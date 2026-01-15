Τα θέματα που απασχολούν την Επιτροπή Μεταφορών της Βουλής συζήτησε σήμερα ο Υπουργός Μεταφορών, Αλέξης Βαφεάδης με τον νέο Πρόεδρο της Επιτροπής, Αλέκο Τρυφωνίδη παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου, του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων, του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, καθώς και υπηρεσιακών του Υπουργείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, ο κ. Βαφειάδης ενημέρωσε για τις προτεραιότητες της Κυβέρνησης όσον αφορά το νομοθετικό έργο, την πρόοδο υλοποίησης έργων αλλά και για το πώς προχωρούν με τα επόμενα οδικά έργα, όσον αφορά το 2026. «Προσβλέπουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία», δήλωσε μετά την συνάντηση ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ