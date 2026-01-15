Εθιμοτυπική συνάντηση είχε την Πέμπτη ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, με τη Συντεχνία Πυροσβεστών Κύπρου, παρουσία και του Προέδρου της ΠΑΣΥΔΥ, Στρατή Ματθαίου.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό της ΠΥ και θα την στηρίζει.

Ανακοίνωση του Υπουργείου αναφέρει ότι ο κ. Φυτιρής σημείωσε πως η Πυροσβεστική αποτελεί μία από τις πλέον καλά οργανωμένες, πειθαρχημένες και αξιόπιστες Υπηρεσίες του κράτους.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι οι πυροσβέστες βρίσκονται πάντοτε στην πρώτη γραμμή, στην υπηρεσία του πολίτη, συχνά με κίνδυνο της ίδιας τους της ζωής, γεγονός που χαίρει ευρείας αναγνώρισης και εκτίμησης από την κοινωνία, η οποία αντιλαμβάνεται και σέβεται την αυταπάρνηση, τον επαγγελματισμό και την προσφορά τους.

Οι εκπρόσωποι των πυροσβεστών συζήτησαν με τον Υπουργό διάφορα υπηρεσιακά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Σώματος, τις συνθήκες εργασίας, την ασφάλεια και την υγεία του προσωπικού, την εκπαίδευση και τον εξοπλισμό.

Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της συντεχνίας, ότι θα βρίσκεται διαρκώς δίπλα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία και στα μέλη της, στηρίζοντας κάθε προσπάθεια που αποσκοπεί στη βελτίωση της λειτουργικότητας του Σώματος, στην ενίσχυση της επιχειρησιακής του ετοιμότητας και, πρωτίστως, στη διασφάλιση της ασφάλειας και της υγείας των πυροσβεστών.

Επαναβεβαιώθηκε η βούληση για συνέχιση της εποικοδομητικής συνεργασίας, με κοινό στόχο την αποτελεσματική προστασία της ανθρώπινης ζωής, της περιουσίας των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Πηγή: ΚΥΠΕ