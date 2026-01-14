Σε μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη, αναφέρεται η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα αναφορικά με τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ στην ελληνική γλώσσα την Τετάρτη η κ. Μέτσολα γράφει ότι «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου».

«Ένας πολιτικός ηγέτης που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε ακούραστα για την ειρήνη και τον εκσυγχρονισμό. Μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη».

Η κ. Μέτσολα εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Κύπρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ