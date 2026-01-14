Ο διορισμός ποινικού ανακριτή στο πρόσωπο του Ανδρέα Πασχαλίδη, υπό το βάρος δημοσιευμάτων και αποκαλύψεων του παρελθόντος που τον αφορούν, «εντείνει τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία και αξιοπιστία της διερεύνησης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο.

«Τη Δευτέρα 12.1.2026, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση ότι η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς θα συνεδριάσει για να εξετάσει το επίμαχο βίντεο, ο Γενικός Εισαγγελέας έσπευσε να ανακοινώσει ποινική διερεύνηση, αποκλείοντας στην πράξη την Αρχή από την άσκηση των θεσμικών της αρμοδιοτήτων, παρότι είναι η μόνη αρμόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας περί lobbying», προστίθεται.

Αναφέρει ακόμα ότι η ευθύνη δεν βαραίνει μόνο τους συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας «αλλά ευθέως και προσωπικά τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας» και επαναλαμβάνει τα αιτήματά, μεταξύ των οποίων είναι η μεταφορά του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και η πλήρης διερεύνηση του σκανδάλου από την Αρχή κατά της Διαφθοράς.

Πηγή: ΚΥΠΕ