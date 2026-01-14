Σοβαρές επιφυλάξεις εξέφρασε ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου εκ νέου ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, αναφορικά με το κυβερνητικό νομοσχέδιο που αφορά στη θεσμοθέτηση δικαστικού ελέγχου των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου της Δημοκρατίας για μη άσκηση ποινικής δίωξης ή για αναστολή μίας ποινικής δίωξης.

Κατά την έναρξη της συνεδρίας της Επιτροπής, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κώστας Φυτιρής, παρουσίασε τις βασικές πρόνοιες του νομοσχεδίου της Κυβέρνησης.

Εν συνεχεία, η Βουλευτής ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, παρουσίασε την πρόταση νόμου που κατέθεσε για τη θέσπιση μηχανισμού αναθεώρησης των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας που αφορούν στην αναστολή, διακοπή άσκησης ποινικής δίωξης ή μη άσκηση ποινικής δίωξης.

Ο κ. Σαββίδης, είπε ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο έχει τύχει μεγάλης επεξεργασίας, εκφράζοντας την ίδια ώρα σοβαρές επιφυλάξεις για το κυβερνητικό νομοσχέδιο. Απευθυνόμενος προς τους Βουλευτές, ανέφερε πως «πρέπει να μας πείτε αν θέλετε να ρυθμίσετε το θέμα στο πλαίσιο της υφιστάμενης μορφής της Νομικής Υπηρεσίας, γιατί θα πρέπει να γίνουν αρκετές τροποποιήσεις στο νομοσχέδιο».

Σημείωσε ότι το εγχείρημα του διαχωρισμού των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα παρουσιάζει πολυσύνθετα και θεσμικά προβλήματα. Θα ήταν πιο σωστό να τεθούν σε λειτουργία οι εσωτερικές διαδικασίες και μετά να εφαρμοστεί ο έλεγχος των αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα, υπέδειξε.

Ο Πρωτοκολλητής Ανδρέας Τσερκέζος, εκ μέρους του Ανωτάτου Δικαστηρίου, εξέφρασε φόβους για μαζική εισροή αιτημάτων αναθεώρησης αποφάσεων του Γενικού Εισαγγελέα.

Ο Μιχάλης Βορκάς, Πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, είπε ότι «δεν είμαστε αρνητικοί να υπάρχει κάποιος έλεγχος στις αποφάσεις του Γενικού Εισαγγελέα». Εξέφρασε διαφωνία με την επιφόρτιση του Ανωτάτου Δικαστηρίου και του Εφετείου με δικαστική ύλη.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Πασιουρτίδης, είπε ότι ο θεσμικός ρόλος του Ανωτάτου Δικαστηρίου είναι να ελέγχει τον Γενικό Εισαγγελέα. Ακόμη, εξέφρασε διαφωνία με την πρόταση νόμου της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

Ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε ότι δεν θα ήταν σωστό να κριθεί η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα ή του Γενικού Δημόσιου Κατηγόρου από ένα Επαρχιακό Δικαστήριο.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, ο Πρόεδρός της, Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Νίκος Τορναρίτης, ανέφερε ότι «δεν πρόκειται εμείς ως Επιτροπή της Βουλής να οδηγήσουμε στην Ολομέλεια ένα νόμο ή ένα νομοσχέδιο για το οποίο δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι συνταγματικά ορθή η συγκεκριμένη πράξη μας».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, δήλωσε ότι θα μελετήσει την πρόταση νόμου της Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, σημειώνοντας ωστόσο ότι «το ιδανικότερο για μας θα ήταν τα ζητήματα να τρέξουν ταυτόχρονα» και ότι «παρά το περιορισμένο του χρόνου μπορεί να εγκύψει η Επιτροπή Νομικών σε μία προσπάθεια να ολοκληρώσει τη συζήτηση».

«Πρέπει να συνεχίσουμε τον διάλογο μακριά από λαϊκισμούς για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά το κράτος δικαίου», υπογράμμισε.

Η κ. Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι η πρόταση νόμου που έχει καταθέσει «αντιμετωπίζει άμεσα, σε πραγματικό χρόνο και καίρια μια απαίτηση της κοινωνίας αλλά και της σύγχρονης ζωής διαμέσου των ετών».

«Είναι μία ισοζυγισμένη πρόταση η οποία μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή άμεσα, επειδή δεν διαφωνούμε επί της αρχής με τον διαχωρισμό των εξουσιών του Γενικού Εισαγγελέα σε Κοινωνικό Σύμβουλο και Γενικό Δημόσιο Κατήγορο, σημείωσε, προσθέτοντας παράλληλα ότι «αυτή είναι μία συζήτηση που είναι πολύ πιο δύσκολη συνταγματικά και νομικά» και ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να τύχει επεξεργασίας.

Απαντώντας σε ερώτηση, εξήγησε ότι η δική της πρόταση νόμου προβλέπει σύσταση Επιτροπής στην οποία θα μπορεί να έχει πρόσβαση και ο παραπονούμενος, δηλαδή το θύμα της οποιασδήποτε ενδεχόμενης ποινικής πράξης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η αναθεώρηση των αποφάσεων από αυτή την επιτροπή θα μπορούσε να υπόκειται και σε κάποιου είδους περαιτέρω ή δευτεροβάθμιο έλεγχο από τη δικαστική εξουσία.

«Μπορούμε και πρέπει να προχωρήσουμε στην υπερψήφιση της πρότασης νόμου», έτσι ώστε αμέσως «ως πολιτεία να αντιδράσουμε στην ανάγκη για τον τερματισμό πλέον του ανέλεγκτου, όπως το γνωρίζουμε και την αναθεώρηση των αποφάσεων που λαμβάνονται για την αναστολή ή τον τερματισμό ποινικής δίωξης», τόνισε.

«Οι αποφάσεις αυτής της Επιτροπής θα είναι προς δημοσιοποίηση και ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων, με κατάθεση ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων», εξήγησε.

