Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ φιλοδοξεί να συμβάλει στην εδράιωση ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης της μετανάστευσης, βασισμένου σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και στις κοινές μας αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ευθύνη και η ειλικρινής συνεργασία, δήλωσε ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης, βάζοντας, όπως είπε, ως κορυφαία προτεραιότητα την «ομαλή, συντονισμένη και έγκαιρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Ο κ. Ιωαννίδης παρουσίασε την Τετάρτη τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ για τη μετανάστευση στους ανταποκριτές των ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης που καλύπτουν το ευρωπαϊκό ρεπορτάζ στις Βρυξέλλες, οι οποίοι, στο πλαίσιο της έναρξης της Κυπριακής Προεδρίας, βρίσκονται σε επίσκεψη εργασίας στην Κύπρο.

«Η ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί τόσο τιμή όσο και βαθύτατη ευθύνη για την Κύπρο. Πρόκειται για έναν ρόλο που απαιτεί αφιέρωση, σκληρή δουλειά και βαθύ αίσθημα καθήκοντος, με οδηγό την επίμονη αναζήτηση του κοινού καλού», τόνισε ο κ. Ιωαννίδης.

Σχετικά με το χαρτοφυλάκιο του, ο Υφυπουργός είπε ότι «η Προεδρία φιλοδοξεί να συμβάλει στην εδράιωση ενός λειτουργικού ευρωπαϊκού πλαισίου διαχείρισης της μετανάστευσης, βασισμένου σε μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και στις κοινές μας αξίες, όπως η αλληλεγγύη, η ευθύνη και η ειλικρινής συνεργασία», βάζοντας ως κορυφαία προτεραιότητα την «ομαλή, συντονισμένη και έγκαιρη εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Όπως εξήγησε, «ο μεγάλος στόχος είναι να διασφαλίσουμε ότι το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Ιουνίου 2026, όπως είναι ο στόχος», επισημαίνοντας ωστόσο ότι υπάρχουν διαφωνίες και εμπόδια από κράτη μέλη, τα οποία και θεωρεί ότι μπορούν να ξεπεραστούν.

Απαντώντας σε ερώτηση, ο κ. Ιωαννίδης επεσήμανε ότι είναι σε επικοινωνία ήδη με τα περισσότερα κράτη μέλη αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υπάρχει καλύτερη συνεννόηση. «Η δική μας προσπάθεια ως Προεδρία πλέον θα είναι να ενεργήσουμε συμφιλιωτικά, συναινετικά, ώστε να καταφέρουμε την ορθή εφαρμογή του Συμφώνου, που θα είναι προς όφελος όλων των κρατών μελών και των πολιτών της ΕΕ», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Ιωαννίδη, «οι αποτελεσματικές και βιώσιμες επιστροφές αποτελούν τον πυρήνα ενός αξιόπιστου συστήματος μετανάστευσης. Η Κύπρος έχει ήδη δημιουργήσει ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας θα επικεντρωθούμε στην ενίσχυση των επιστροφών σε χώρες όπου αυτό ήταν δύσκολο μέχρι σήμερα, καθώς και στη δημιουργία των προϋποθέσεων που θα κάνουν αυτές τις επιστροφές τόσο εφικτές όσο και βιώσιμες».

Όσον αφορά τους στόχους για το 2026, τους χαρακτήρισε απαιτητικούς, κάνοντας λόγο για την πρόκληση της πλήρους προσαρμογής στο νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή στις 12 Ιουνίου 2026, με έμφαση στην ολοκλήρωση διαδικασιών εντός επτά ημερών, στη διαλειτουργικότητα με τα ευρωπαϊκά συστήματα και στην ουσιαστική εφαρμογή του μηχανισμού αλληλεγγύης.

Σχετικά με την ενίσχυση των επιστροφών, ο κ. Ιωαννίδης ανέφερε ότι η Κύπρος έχει ήδη αναπτύξει ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, με ρεκόρ 11.700 επιστροφών το 2025 και μείωση των παράνομων αφίξεων κατά 86% σε σύγκριση με το 2022., με το 70% των επιστροφών να πραγματοποιήθηκε μέσω του προγράμματος Εθελοντικής Επιστροφής (AVR). «Η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση των επιστροφών σε χώρες όπου αυτό είναι δύσκολο, με έμφαση στη βιωσιμότητα και την αξιοπρέπεια των διαδικασιών», πρόσθεσε.

Ως τρίτη προτεραιότητα κατέγραψε τη συνεργασία με Τρίτες Χώρες, με τον Υφυπουργό να τονίζει ότι η Κυπριακή Προεδρία «θα προωθήσει τη συνεργασία με τρίτες χώρες με βάση την αρχή ‘περισσότερα για περισσότερα’, για την αντιμετώπιση των ριζικών αιτιών της παράνομης μετανάστευσης.» Στόχος είναι η δημιουργία ενός προβλέψιμου και αμοιβαία υπεύθυνου πλαισίου, που θα ενισχύσει τη σταθερότητα και τη διακυβέρνηση της μετανάστευσης.

Τέταρτον, η Προεδρία προτίθεται να ενισχύσει την εξωτερική διάσταση της μεταναστευτικής πολιτικής, με μια «ολιστική προσέγγιση» κατά μήκος των μεταναστευτικών διαδρομών, δίνοντας έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών, τον συντονισμό και την στοχευμένη υποστήριξη, για να διασφαλίσει ότι η δράση της ΕΕ είναι συνεκτική και στρατηγικά προσανατολισμένη, ανέφερε.

Σχετικά με τις υπουργικές συναντήσεις, ο κ. Ιωαννίδης ενημέρωσε τον Τύπο ότι στις 21-23 Ιανουαρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η άτυπη συνάντηση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στη Λευκωσία, ενώ στις 12 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί μία ακόμη άτυπη υπουργική συνάντηση στη Λευκωσία για τον εορτασμό της εφαρμογής του Συμφώνου, ενώ στις 25-26 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί συνάντηση ΕΕ-ΗΠΑ για θέματα Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην κυπριακή πρωτεύουσα.

