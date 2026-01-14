Εναπόκειται αποκλειστικά στη Βουλή των Αντιπροσώπων να αποφασίσει την πορεία που θα ακολουθήσει σε σχέση με το ζήτημα του ανέλεγκτου του Γενικού Εισαγγελέα, δήλωσε την Τετάρτη, ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας, Γιώργος Σαββίδης, ο οποίος σημείωσε ότι η συζήτηση δεν έχει ακόμη καταλήξει ουσιαστικά κάπου και ότι συνταγματικά το ζήτημα ανήκει στη νομοθετική εξουσία και στη σοφία των Βουλευτών.

Σε δηλώσεις του, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα, ο κ. Σαββίδης έκανε λόγο για μια «πολύ εποικοδομητική συζήτηση», σημειώνοντας ότι εξετάστηκαν τόσο το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όσο και η πρόταση νόμου της Βουλευτή του ΔΗΚΟ, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου.

Όπως εξήγησε, η βασική διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι το κυβερνητικό νομοσχέδιο ρυθμίζει τον έλεγχο των αποφάσεων του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου έπειτα από ενδεχόμενο διαχωρισμό του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα, ενώ η πρόταση νόμου της κ. Ερωτοκρίτου αφορά άμεσα τον έλεγχο των αποφάσεων του ίδιου του Γενικού Εισαγγελέα και μπορεί να ισχύσει ανεξάρτητα ή πριν από οποιονδήποτε διαχωρισμό, ανάλογα με τις αποφάσεις της Βουλής.

Ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι παρουσίασε τη θέση της Νομικής Υπηρεσίας και τόνισε πως πλέον η απόφαση ανήκει στη Βουλή, η οποία καλείται να αποφασίσει αν θα προχωρήσει με τη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον έλεγχο ανεξάρτητα από τον διαχωρισμό ή αν θα τεθούν όλα τα σχετικά νομοσχέδια σε κατ’ άρθρον συζήτηση, περιλαμβανομένου και του διαχωρισμού του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι σε περίπτωση που το θέμα του ανέλεγκτου συζητηθεί στο πλαίσιο του διαχωρισμού, εξακολουθούν να υφίστανται οι σοβαρές συνταγματικές επιφυλάξεις που έχει εκφράσει για τη συνταγματικότητα και την ορθότητα μιας τόσο μεγάλης συνταγματικής αλλαγής.

Σε ό,τι αφορά στο νομοσχέδιο, που παρουσιάστηκε ενώπιον της Επιτροπής, ο Γενικός Εισαγγελέας σημείωσε ότι αυτό καταρτίστηκε σε συνεννόηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης και το Γραφείο του, έπειτα από διαβούλευση με το Ανώτατο Δικαστήριο.

Είπε πως το Ανώτατο Δικαστήριο έχει εκφράσει ενδοιασμούς, λόγω του αυξημένου φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζει, κάτι που επιβεβαιώθηκε και από τον πρωτοκολλητή του Δικαστηρίου κ. Τσιερκέζο κατά τη σημερινή συνεδρία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος όσο και βουλευτές της Επιτροπής έθεσαν σοβαρούς λόγους για τους οποίους οποιαδήποτε πράξη ελέγχου ή αναθεώρησης αποφάσεων, είτε του Γενικού Εισαγγελέα είτε του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου, θα πρέπει αναπόδραστα να γίνεται στο επίπεδο του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Τόνισε ακόμα ότι το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί με τη σωστή διαδικασία και στο σωστό επίπεδο, ώστε να διαμορφωθεί ένα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο σύστημα ελέγχου για το μέλλον.

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσον νιώθει δικαιωμένος από την εξέλιξη της συζήτησης, ο Γενικός Εισαγγελέας είπε ότι δεν θεωρεί πως έγινε ούτε βήμα πίσω, ούτε και βήμα μπροστά

Όπως είπε, η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αναδιοργάνωσης της Νομικής Υπηρεσίας, παρουσίασε τα νομοσχέδια που είχε αναλάβει να καταθέσει, τα οποία καλύπτουν τόσο το σκέλος του διαχωρισμού, όσο και του ανέλεγκτου.

Επανέλαβε τις σοβαρές συνταγματικές επιφυλάξεις της Νομικής Υπηρεσίας για τον διαχωρισμό, ενώ για το ανέλεγκτο σημείωσε ότι οι δύο πρόσφατες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κράτος δικαίου δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης είτε μέσω εσωτερικής αναθεώρησης εντός της Νομικής Υπηρεσίας, είτε μέσω εξωτερικού ελέγχου από τα δικαστήρια.

Τόνισε, τέλος, ότι η συζήτηση δεν έχει ακόμη καταλήξει ουσιαστικά κάπου και ότι συνταγματικά το ζήτημα ανήκει στη νομοθετική εξουσία και στη σοφία των βουλευτών.

Σε ερώτηση αν το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της θητείας του, ο Γενικός Εισαγγελέας ανέφερε ότι όπως είναι σήμερα διαμορφωμένα τα νομοσχέδια τόσο της Βουλής, όσο και του Υπουργείου Δικαιοσύνης, αυτά αφορούν τον Γενικό Δημόσιο Κατήγορο και δεν μπορούν χρονικά να εφαρμοστούν στην περίοδο που απομένει μέχρι την αφυπηρέτησή του.

Επεσήμανε ότι εκφράζει τις απόψεις του επειδή πιστεύει πως είναι οι σωστές, προσθέτοντας ότι το γεγονός πως δεν θα ισχύσουν για τον ίδιο του επιτρέπει να μιλά, χωρίς να μπορεί να θεωρηθεί ότι εξυπηρετεί προσωπικό συμφέρον.

Πηγή: ΚΥΠΕ