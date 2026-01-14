Σοβαρές πολιτικές ευθύνες αποδίδει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας το Κίνημα ΑΛΜΑ, σε εκτενή ανακοίνωσή του για το, κάνοντας λόγο για «σκάνδαλο μαύρων δωρεών, θεσμικό αποκλεισμό της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς και για πρακτικές που πλήττουν ευθέως το κράτος δικαίου».

Σύμφωνα με το ΑΛΜΑ, αμέσως μετά τη γνωστοποίηση ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς θα συνεδρίαζε για να εξετάσει το επίμαχο βίντεο, ο Γενικός Εισαγγελέας προχώρησε στην ανακοίνωση ποινικής διερεύνησης, εξέλιξη που – όπως υποστηρίζεται – απέκλεισε στην πράξη την Αρχή από την άσκηση των θεσμικά κατοχυρωμένων αρμοδιοτήτων της, ιδίως σε σχέση με τη νομοθεσία για το lobbying.

Το Κίνημα εκφράζει έντονες ανησυχίες και για τον διορισμό ποινικού ανακριτή, επικαλούμενο παλαιότερα δημοσιεύματα που, κατά την άποψή του, εγείρουν ζητήματα ανεξαρτησίας και αμεροληψίας της έρευνας. Παράλληλα, σημειώνει ότι η εμπλοκή της Αστυνομίας δημιουργεί πρόσθετα ερωτήματα ως προς την αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της διερεύνησης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη στάση του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος, σύμφωνα με το ΑΛΜΑ, όχι μόνο δεν αποστασιοποιήθηκε από όσα καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο, αλλά με δημόσιες τοποθετήσεις του κάλυψε πολιτικά τον Διευθυντή του Γραφείου του, δηλώνοντας ότι δεν προκύπτει οτιδήποτε μεμπτό. Το Κίνημα εκτιμά ότι με αυτό τον τρόπο ο Πρόεδρος υιοθετεί τις πρακτικές που περιγράφονται, αναλαμβάνοντας προσωπικά την ευθύνη για διαβεβαιώσεις προς επενδυτές περί πρόσβασης, διευκολύνσεων και προτεραιοποίησης έργων.

Στην ανακοίνωση γίνεται επίσης λόγος για εμπλοκή συγγενικών και φιλικών προσώπων του Προέδρου σε ρόλους άτυπων μεσαζόντων, με αναφορές σε πολιτικά ανταλλάγματα και έργα στρατηγικής σημασίας, καθώς και για αναπάντητα ερωτήματα που αφορούν εισφορές και δωρεές μεγάλου ύψους.

Το Κίνημα ΑΛΜΑ επαναλαμβάνει τα αιτήματά του για πλήρη και ανεμπόδιστη διερεύνηση της υπόθεσης από την Αρχή κατά της Διαφθοράς, μεταφορά του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, καθώς και για καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις σχετικά με τις σχέσεις του Προεδρικού με επιχειρηματικά συμφέροντα.

«Η κοινωνία απαιτεί πλήρη διαλεύκανση, διαφάνεια και πραγματικά ανεξάρτητη διερεύνηση», τονίζει το ΑΛΜΑ, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε εικόνα συγκάλυψης υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών και πλήττει το κράτος δικαίου».