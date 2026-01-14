Σε δηλώσεις του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης Κώστας Φυτίρης έθεσε ως κεντρική προτεραιότητα τη συνεχή αναβάθμιση της Αστυνομίας και του σωφρονιστικού συστήματος, υπογραμμίζοντας ότι η ασφάλεια των πολιτών και η πρόληψη της εγκληματικότητας βρίσκονται στον πυρήνα της κυβερνητικής πολιτικής.

«Η βελτίωση της αστυνομίας και των υπηρεσιών της θα είναι συνεχής», τόνισε, σημειώνοντας ότι «η αστυνομία πρέπει να είναι στους δρόμους και είναι ήδη στους δρόμους». Όπως ανέφερε, το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι έλεγχοι για σκοπούς πρόληψης, ενώ το επόμενο διάστημα η προσπάθεια θα ενισχυθεί με «αναβάθμιση της τεχνολογίας και του εξοπλισμού, ώστε να προλαμβάνονται οι καταστάσεις και όχι απλώς να καταστέλλονται».

Ο υπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μπορούμε να πετύχουμε ώστε ο κάθε πολίτης να περπατά με ασφάλεια, μέρα και νύχτα, και το πιο σημαντικό να νιώθει αυτή την ασφάλεια», αποδίδοντάς την όχι μόνο στη δράση της Αστυνομίας αλλά και στη συνεργασία όλων των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο σωφρονιστικό σύστημα, δηλώνοντας ξεκάθαρα: «Να είμαι ειλικρινής, η έκφραση “κεντρικές φυλακές” δεν με ικανοποιεί». Όπως είπε, «πιστεύω ακράδαντα ότι μιλάμε για σωφρονιστικό ίδρυμα και έτσι πρέπει να είναι». Κατά τον ίδιο, ο στόχος δεν είναι μόνο η τιμωρία, αλλά «όταν κάποιος βγαίνει από το σωφρονιστικό ίδρυμα να είναι καλύτερος άνθρωπος και να μπορεί να ενταχθεί ξανά στην κοινωνία, η οποία οφείλει να τον αποδεχθεί».

Αναφερόμενος στη λειτουργία και την εποπτεία των φυλακών, ο κ. Φυτίρης τόνισε ότι απαιτείται διαρκής ενασχόληση και διακλαδική συνεργασία. «Έχω πολύ καλό προσωπικό στο Υπουργείο και στενή συνεργασία με την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το σωφρονιστικό ίδρυμα. Πιστεύω ότι θα τα προλάβουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σκληρή δουλειά, στοχοθέτηση, χρονοδιάγραμμα και σωστός προγραμματισμός, έτσι θα έρθουν τα αποτελέσματα σύντομα».

Στο ζήτημα της αξιολόγησης των μελών της Αστυνομίας και του προσωπικού των φυλακών, ο υπουργός άνοιξε τη συζήτηση για ένα σύστημα μοριοδότησης. «Αυτοί που είναι στην πρώτη γραμμή δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται το ίδιο με όσους βρίσκονται σε υποστηρικτικές θέσεις», είπε, διευκρινίζοντας ότι η επιβράβευση «δεν αφορά μόνο τα χρήματα, αλλά και την εξέλιξη». Το ίδιο, όπως τόνισε, ισχύει και για το σωφρονιστικό ίδρυμα: «Δεν γίνεται όσοι υπηρετούν στις δύσκολες πτέρυγες να αξιολογούνται το ίδιο με όσους βρίσκονται σε γραφεία».

Κλείνοντας, ο κ. Φυτίρης υπογράμμισε τη σημασία της ηγεσίας και της πειθούς: «Η ιεραρχία ξεκινά από πάνω προς τα κάτω. Θέλω να με ακούν και να κάνουν αυτά που πρέπει, όχι γιατί τους τα επιβάλλουμε, αλλά γιατί το πιστεύουν». Όπως ανέφερε, η οργανωτική δομή και η ιεραρχία είναι αναγκαίες «σε κάθε οργανισμό που θέλει να λειτουργεί σωστά», στέλνοντας μήνυμα πειθαρχίας, αλλά και ουσιαστικής συνεργασίας.

Διαβάστε επίσης: Στην τελική απόφαση η Eni για το κοίτασμα Cronos – Στόχος η εξαγωγή ΦΑ το 2027