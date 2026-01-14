Στην τελική ευθεία εισέρχεται η απόφαση της Eni για την ανάπτυξη κοιτάσματος φυσικού αερίου ανοικτά της Κύπρου, καθώς η ιταλική ενεργειακή εταιρεία αναμένεται να αποφασίσει εάν θα προχωρήσει στην εμπορική αξιοποίηση του κοιτάσματος Cronos, ενός από τα έξι επιβεβαιωμένα ενεργειακά αποθέματα στην κυπριακή ΑΟΖ.

Το κοίτασμα Cronos ανακαλύφθηκε και διαχειρίζεται από κοινοπραξία της Eni με τη γαλλική TotalEnergies, στο τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, το φυσικό αέριο από το Cronos θα μπορούσε να διοχετευθεί στις ευρωπαϊκές αγορές ήδη από το 2027.

Σύμφωνα με το Yahoo Finance, εκπρόσωπος της Eni ανέφερε ότι απομένουν ορισμένα κρίσιμα έγγραφα και τεχνικές εγκρίσεις, οι οποίες εφόσον ολοκληρωθούν εντός χρονοδιαγράμματος, θα επιτρέψουν την εξόρυξη και εξαγωγή του φυσικού αερίου έως τα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028.

Η σημασία του κοιτάσματος θεωρείται στρατηγική, καθώς η Ευρώπη αναζητεί εναλλακτικές πηγές ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτησή της από τη Ρωσία. Το Cronos αποτελεί ένα από τα τρία κοιτάσματα φυσικού αερίου που εντόπισαν η Eni και η TotalEnergies στο τεμάχιο 6, ενώ συνολικά η κυπριακή ΑΟΖ χωρίζεται σε 13 τεμάχια. Οι δύο εταιρείες κατέχουν άδειες έρευνας σε τέσσερα από αυτά.

Παράλληλα, άδεια εκμετάλλευσης σε άλλο τεμάχιο της κυπριακής ΑΟΖ, όπου εντοπίστηκε το κοίτασμα Aphrodite, κατέχει κοινοπραξία των Chevron, Shell και NewMed Energy. Το Cronos εκτιμάται ότι διαθέτει περίπου 3,4 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου, ενώ το Aphrodite υπολογίζεται στα 4,6 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι η σχετική συμφωνία για το Cronos αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 30 Μαρτίου 2026. Πρόκειται για το πρώτο κοίτασμα που εισέρχεται σε φάση ανάπτυξης από την κυπριακή ΑΟΖ, γεγονός που εκτιμάται ότι θα αποτελέσει ορόσημο για την κυπριακή οικονομία.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το φυσικό αέριο θα μεταφέρεται μέσω αγωγών στις εγκαταστάσεις της Damietta στην Αίγυπτο, όπου θα υγροποιείται πριν εξαχθεί προς τις ευρωπαϊκές αγορές. Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών και ενεργειακών προκλήσεων.