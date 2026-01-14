Τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που αφορά στο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης «Χ», στον λογαριασμό «Emily Thompson», στις 8 Ιανουαρίου του 2026, υπογραμμίζει ο νομικός Χρίστος Κληρίδης, εξηγώντας στο ΚΥΠΕ τους λόγους για τους οποίους ο Γενικός Εισαγγελέας προχώρησε στον διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή.

Μιλώντας στο Πρακτορείο, ο κ. Κληρίδης ανέφερε ότι ο διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, ο οποίος θα διεξαγάγει ανακρίσεις σε συνεργασία με την Αστυνομία, κρίθηκε αναγκαίος λόγω σύγκρουσης συμφέροντος (conflict of interest), καθώς στην υπόθεση υπάρχει εμπλοκή του Προεδρικού.

«Το κατά πόσο γνώριζε ή όχι ο Πρόεδρος είναι ζήτημα που θα προκύψει από τις ανακρίσεις», σημειώνει, προσθέτοντας ότι ακριβώς λόγω της εμπλοκής του Προεδρικού ήταν θεσμικά ορθό να μην ανατεθεί η διερεύνηση αποκλειστικά στην Αστυνομία.

Για τον ίδιο λόγο, όπως εξηγεί, δεν θα μπορούσε να προχωρήσει σε διορισμό ούτε το Υπουργικό Συμβούλιο, αφήνοντας ως μόνη επιλογή τον Γενικό Εισαγγελέα, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ερωτηθείς αν ο διορισμός αυτός υποδηλώνει αυξημένη σοβαρότητα ή θεσμική ευαισθησία, ο κ. Κληρίδης απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι εάν δεν επρόκειτο για υπόθεση τέτοιας βαρύτητας και εάν δεν εμπλέκονταν ή δεν εθεωρείτο αναπόφευκτο ότι εμπλέκονται υψηλά ιστάμενα πρόσωπα, η υπόθεση θα ακολουθούσε τη συνήθη διαδικασία της αστυνομικής ανάκρισης.

Όπως επισημαίνει, τέτοιου είδους διορισμοί γίνονται σε high profile υποθέσεις, όταν κρίνεται ότι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να ανατεθεί η διερεύνηση σε πρόσωπο απολύτως ανεξάρτητο από το αστυνομικό σώμα.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο κ. Κληρίδης και στην επιλογή του Ανδρέα Πασχαλίδη, πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου και πρώην Προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ισχυρισμών και Παραπόνων.

Όπως αναφέρει, η πείρα και οι γνώσεις του είναι καθοριστικές για τη διερεύνηση μιας υπόθεσης που αγγίζει τόσο το πραγματικό περιεχόμενο του βίντεο και τις επιπτώσεις των όσων λέχθηκαν, όσο και τον χρόνο και τον σκοπό της δημοσίευσής του.

Σύμφωνα με τον κ. Κληρίδη, έχει τεθεί ο ισχυρισμός ότι το βίντεο δημοσιεύθηκε σε κρίσιμη φάση για την Κυπριακή Δημοκρατία, με στόχο να πλήξει την αξιοπιστία της. «Αυτά τα ζητήματα, τα οποία έχουν και πολιτική πτυχή, είναι προτιμότερο να ανατίθενται σε πρόσωπα με τη θεσμική πείρα που διαθέτει ο Ανδρέας Πασχαλίδης», σημειώνει, υπογραμμίζοντας ότι ο διορισμός του «ενισχύει τη βαρύτητα και την αξιοπιστία των ευρημάτων που θα προκύψουν».

Σε σχέση με το εύρος της έρευνας, ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι οι όροι εντολής του Ανακριτή είναι γενικοί και καλύπτουν όλο το φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με το βίντεο.

Όπως εξηγεί, αυτό περιλαμβάνει και την εξέταση καταγγελιών ότι το βίντεο είναι «συραμμένο» και δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα των όσων λέχθηκαν, κάτι που καθιστά αναγκαία τη διερεύνηση της αυθεντικότητας, της προέλευσης, των συνθηκών και των κινήτρων της δημοσίευσής του.

Κατά τον κ. Κληρίδη, αυτό που διερευνάται στην ουσία είναι αφενός η γνησιότητα και η πιστή απόδοση των όσων ειπώθηκαν στις συναντήσεις που πράγματι έλαβαν χώρα και αφετέρου το ουσιαστικό περιεχόμενο των δηλώσεων.

Όπως σημειώνει, μέσα από το βίντεο αφήνεται να νοηθεί ενδεχόμενη υπέρβαση του ανώτατου ορίου του ενός εκατομμυρίου ευρώ σε μετρητά για προεκλογικές δαπάνες, ποσά τα οποία φέρεται να μην δηλώθηκαν και να μην μπορούν να εντοπιστούν.

«Η διερεύνηση έχει σαφείς προεκτάσεις που αφορούν την προεκλογική καμπάνια του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας», αναφέρει.

Απαντώντας σε ερώτηση για τα πιθανά ποινικά αδικήματα που ενδέχεται να προκύψουν, ο κ. Κληρίδης αναφέρει ότι αυτά περιλαμβάνουν αδικήματα διαφθοράς, κατάχρησης, καθώς και παραβίαση του εκλογικού νόμου σε σχέση με τις προεδρικές εκλογές.

Υπενθυμίζει, τέλος, ότι ανάλογος διορισμός ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή είχε γίνει και στο παρελθόν σε υπόθεση υψίστης σημασίας, με τον διορισμό του πρώην δικαστή του Ανωτάτου, Παναγιώτη Καλλή, για τη διερεύνηση της υπόθεσης του τότε Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα, Ρίκκου Ερωτοκρίτου, η οποία κατέληξε σε παραπομπή στο Κακουργιοδικείο και καταδίκη.

Όπως καταλήγει, τέτοιες υποθέσεις πρέπει να ερευνώνται από πρόσωπα που διαθέτουν δύο βασικά εχέγγυα, την ανεξαρτησία και τη βαθιά γνώση και πείρα που απαιτούνται, για τη διερεύνηση τόσο σοβαρών θεσμικών και ποινικών ζητημάτων.

