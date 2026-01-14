Τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου, εξέφρασαν η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο μήνυμά της, η επικεφαλής της Κομισιόν έκανε λόγο για έναν πολιτικό με όραμα, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό της Κύπρου, στην προώθηση της ειρηνευτικής διαδικασίας και στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας. «Ήταν ένας αληθινός Ευρωπαίος», σημείωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας το αποτύπωμα που άφησε τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απηύθυνε, τέλος, τα ειλικρινή της συλλυπητήρια προς την οικογένεια του εκλιπόντος και προς ολόκληρο τον κυπριακό λαό, αναγνωρίζοντας τη συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στη σύγχρονη ιστορία της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε επίσης: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην Πρόεδρος, Γιώργος Βασιλείου

Την ίδια ώρα, η Ρομπέρτα Μέτσολα σημειώνει ότι «με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του πρώην Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Γιώργου Βασιλείου. Ένας πολιτικός ηγέτης που άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εργάστηκε ακούραστα για την ειρήνη και τον εκσυγχρονισμό. Μια πραγματική απώλεια για την Κύπρο και την Ευρώπη. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στον λαό της Κύπρου».

Διαβάστε επίσης: ΒΙΝΤΕΟ: Αφιέρωμα στον Γιώργο Βασιλείου - «Ο Πρόεδρος που υπηρέτησε με όραμα»