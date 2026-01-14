Υπάρχουν άνθρωποι που δεν έζησαν απλώς τη ζωή τους, την διέθεσαν.

Ο Γιώργος Βασιλείου έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών αφήνοντας πίσω του ένα αποτύπωμα βαθύ, ανθρώπινο και ουσιαστικό.

Έναν δρόμο προσφοράς στην πατρίδα, χωρίς θόρυβο, αλλά με επιμονή, γνώση και όραμα.

Γεννημένος στην Αμμόχωστο το 1931 πίστεψε από νωρίς ότι η γνώση είναι δύναμη και η ευθύνη στάση ζωής.

Σπούδασε, εργάστηκε, διακρίθηκε διεθνώς. Κι όμως επέστρεψε, γιατί η Κύπρος ήταν πάντα το σημείο αναφοράς του.

Ως οικονομολόγος και ερευνητής ανέδειξε την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη της οικονομικής σκέψης.

Το έργο του στο ΚΕΜΑ ξεπέρασε τα σύνορα του νησιού, όπως ξεπέρασε και τα όρια μιας απλής επαγγελματικής επιτυχίας.

Το 1988 ο λαός του εμπιστεύτηκε την ύψιστη ευθύνη.

«Η διακήρυξή μου πως θα κυβερνήσω σαν πρόεδρος όλων των Κυπρίων και αυτών που με ψήφισαν και αυτών που δεν με ψήφισαν θα γίνει πράξη».

Ως πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας υπηρέτησε σε δύσκολες εποχές.

Με καθαρό λόγο και σταθερή πίστη στη λύση του Κυπριακού αναζήτησε το διάλογο, την ειρήνη, τη δικαιοσύνη.

«Δεν υπάρχει η παραμικρή αμφιβολία ότι η διαιώνηση του Κυπριακού εγκυμονεί τεράστιους κιντήνους συμπεριλαμβανομένου και τους μακροπρόθεσμουμεν αλλά ενδεχομένου αφανισμού του ελληνικού στοιχείου της Κύπρου».

Δυστυχώς, ορισμένοι συστηματικά καλλιεργούν την ψευδέστηση ότι το λεγόμενο status quo μπορεί να διατηρηθεί στο διενεκές.

Δεν υποσχέθηκε εύκολες νίκες, υποσχέθηκε προσπάθεια.

Στηρίξε την οικονομία, την κοινωνική συνοχή, την υγεία, την παιδεία.

Ως πρόεδρος αλλά και ως πολίτης πίστεψε βαθιά στους θεσμούς.

Επί των ημερών του τέθηκαν τα θεμέλια του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενός οράματος για παιδεία, δημόσια, σύγχρονη, ανοιχτή στην κοινωνία.

Μαζί ίδρυσε και την Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, επενδύοντας στον εξυγχρονισμό του κράτους και στη σωστή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας.

Στην οικονομία τόλμησε μεταρρυθμίσεις.

Η φορολογική αλλαγή που υιοθέτησε έφερε σταθερότητα, ανάπτυξη και υγιή δημόσια οικονομικά σε μια περίοδο που η Κύπρος το είχε ανάγκη.

Μετά την προεδρεία δεν αποσύρθηκε.

Συνέχισε να προσφέρει.

Το 1998 ανέλαβε την ευθύνη της διαπραγματευτικής αντιπροσωπείας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα έργο σύνθετο, απαιτητικό, με ευθύνη εθνική.

Υπό την καθοδήγησή του, η Κύπρος εναρμονίστηκε με το κοινοτικό κεκτημένο και κατόρθωσε να σταθεί ισότιμα στην ευρωπαϊκή οικογένεια.

Για το έργο αυτό, το 2002, η Κυπριακή Δημοκρατία του απένιμε τη μέγιστη τιμή της στον Μεγαλό Σταύρο του Τάγματος Αξίας.

Ο Γιώργος Βασιλείου δεν ήταν άνθρωπος των συνθημάτων.

Ήταν άνθρωπος του καθήκοντος.

Σήμερα, η Κύπρος αποχαιρετά έναν πρόεδρο, έναν διανοούμενο, έναν πολίτη που πίστεψε βαθιά στην πατρίδα του και την υπηρέτησε με συνέπεια μέχρι τέλους.

