Για τους βανδαλισμούς στα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό μίλησε ο αντιπρόεδρος του κόμματος, Μαρίνος Κλεάνθους, στην εκπομπή «Μεσημέρι και Κάτι», κάνοντας λόγο για ένα ακόμη δείγμα πολιτικής τοξικότητας.

Όπως ανέφερε, «πριν από δύο-τρεις μέρες, η πόρτα και τα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό έτυχαν βανδαλισμού», σημειώνοντας ότι αρχικά «για να είμαστε ειλικρινείς, θεωρήσαμε ότι μπορεί να είναι και λόγω των καιρικών συνθηκών». Υπενθύμισε μάλιστα πως «σε άλλο κόμμα αντίστοιχα, όταν έσπασαν τα γυαλιά της εισόδου, υπήρξαν αντίστοιχα φαινόμενα».

Στη συνέχεια, όπως είπε, «ήρθε η αστυνομία γιατί υπήρξαν υποψίες ότι ήταν κακόβουλο», χωρίς ωστόσο να δοθεί περαιτέρω διάσταση στο περιστατικό, μέχρι τη στιγμή που «χτες αναρτήθηκε στο διαδίκτυο μία ανακοίνωση με βίντεο από μια ομάδα αναρχικών, οι οποίοι λένε ότι στο όνομα της κάθαρσης έχουν προβεί σε αυτή την ενέργεια».

Ο κ. Κλεάνθους χαρακτήρισε το γεγονός «ακόμα μια επιβεβαίωση της τοξικότητας», τονίζοντας πως «όλοι φταίμε, πολιτικοί και κόμματα, που τις τελευταίες μέρες, μετά και την ανάκτηση και τη δημοσίευση του επίμαχου βίντεο, έχουμε όλοι βάλει νερό στο μύλο της τοξικότητας». Όπως επεσήμανε, «αντί να είμαστε ουσιαστικοί, αντί να παραμείνουμε στις θέσεις και στις πολιτικές προτάσεις, έχουν ξεκινήσει όλοι να ανεβάζουν τους τόνους, έχουμε χάσει την ψυχραιμία μας, με τα γνωστά αυτά δυστυχώς αποτελέσματα».

Υπογράμμισε ακόμη ότι «ανεξάρτητα από το τι ψηφίζει ο καθένας, τέτοιες επιθέσεις είναι μια προσβολή για όλο το πολιτικό σύστημα» και ότι «οι διαφωνίες θα πρέπει να μάθουμε να λύνονται με τον πολιτικό τρόπο».

Αναφερόμενος στη φυσιογνωμία της ΔΗΠΑ, σημείωσε: «Είναι ένα κόμμα του κέντρου, το οποίο από την πρώτη μέρα της ίδρυσης μας μιλούμε για ενότητα, μιλούμε για προτάσεις. Είμαστε μια νούσιμη παράταξη. Ποτέ δεν φωνάξαμε, δεν λαϊκίσαμε». Δήλωσε μάλιστα ότι απορεί «τι έφταξε ένα μετριοπαθές, θεσμικό κόμμα, που πάντοτε μιλούμε για την ανάγκη, για τη θεσμική λειτουργία της δημοκρατίας» να γίνεται στόχος τέτοιων ενεργειών.

Καταλήγοντας, ξεκαθάρισε πως «δεν θα απαντήσουμε σε αυτή την πρόκληση. Δεν θα απαντήσουμε με κραυγές. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας», απευθύνοντας ταυτόχρονα έκκληση «σε όλα τα κόμματα, στους πολιτικούς, να αντιμετωπίσουμε τις οποιεσδήποτε εξελίξεις με ψυχραιμία και νηφαλιότητα».