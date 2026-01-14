Επίθεση στα γραφεία της ΔΗΠΑ σημειώθηκε το Σάββατο στη Λεμεσό. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Athens.indymedia και αναδημοσιεύεται από τη σελίδα antifazonecy στο Instagram στις 10 Ιανουαρίου έγινε επίθεση στα γραφεία της συγκυβέρνησης σπάζοντας τη γυάλινη είδωλο του κτηρίου.

Αφορμή, όπως αναφέρεται «είναι το 'σκάνδαλο διαφοράς', εννοώντας το επίμαχο βίντεο που απασχολεί την κοινή γνώμη τις τελευταίες ημέρες και φέρεται να αποκαλύπτει μηχανισμό διαφθοράς στο Προεδρικό».

Το κείμενο υπογράφεται από την «Άναρχη καταπολέμησης της διαφθοράς». Παρουσιάζει την επίθεση στα γραφεία της Δημοκρατικής Παράταξης και την εντάσσει στο πλαίσιο καταγγελιών για ένα εκτεταμένο δίκτυο πολιτικών, οικονομικών και συγγενικών σχέσεων που, σύμφωνα με τους συντάκτες, συνδέεται με υποθέσεις διαφθοράς στην Κύπρο. Το κείμενο υποστηρίζει ότι οι κρατικοί θεσμοί και η αντιπολίτευση δεν οδηγούν σε ουσιαστική λογοδοσία, ερμηνεύει τη λειτουργία της εξουσίας ως «οικογενειοκρατική και πατριαρχική», και καταλήγει σε κάλεσμα για απόρριψη της θεσμικής πολιτικής, αποχή από τις εκλογές και ενίσχυση της αυτοοργάνωσης και της κοινωνικής κινητοποίησης.

Καταδικάζει η ΔΗΠΑ

Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκαν τα γραφεία της ΔΗΠΑ στη Λεμεσό.

Ήδη προχωρήσαμε σε καταγγελία και αναμένουμε από τις αρμόδιες Αρχές να πράξουν το καθήκον τους.

Το να επιχειρείται, μάλιστα, να “βαφτιστεί” η βία ως «κάθαρση» είναι επικίνδυνο και απαράδεκτο.

Η Δημοκρατία δεν εκβιάζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν φιμώνεται.

Σε τέτοιες στιγμές χρειάζεται ψυχραιμία, νηφαλιότητα και σεβασμός στους θεσμούς.

Η πολιτική αντιπαράθεση γίνεται με επιχειρήματα και δημοκρατικό διάλογο - όχι με απειλές, επιθέσεις και καταστροφές.