Ο Πρόεδρος ΕΔΕΚ, Νίκος Αναστασίου, καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του Σίγμα, έδωσε τη δική του οπτική για το «Videogate», το οποίο έχει προκαλέσει τριγμούς στην κοινωνία, αλλά και στην παρούσα κυβέρνηση.



Η πολιτική κρίση και οι δύο στόχοι του Videogate

Αρχικά ο Αναστάσιου ανέφερε ότι το συγκεκριμένο βίντεο «έχει δημιουργήσει πολιτική κρίση», ενώ τόνισε ακολούθως ότι «δεν ήταν τυχαία» η χρονική περίοδος της δημοσίευσης του.

Κατά τον ίδιο, το λεγόμενο «Videogate» είχε δύο «στόχους». Ο πρώτος στόχος «ήταν να πληγεί η αξιοπιστία της Κυπριακής Δημοκρατίας», ενώ ο δεύτερος όπως είπε «ήταν η δημιουργία κρίσης στο εσωτερικό της Κύπρου».

Με βάση τον Αναστασίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε προειδοποιήσει το Προεδρικό, όμως όπως δήλωσε «οι δικές μας Υπηρεσίες αδυνάτησαν να εντοπίσουν ή να σταματήσουν αυτή την υβριδική εξέλιξη».

Ακολούθως σχολίασε ερώτηση αναφορικά με τον τρόπο που θα μπορούσε να αποτραπεί η συγκεκριμένη κρίση με το Videogate, αφού παρουσιάζονται πολίτες της ΚΔ. Συγκεκριμένα είπε ότι «Είναι κατανοητό ότι αυτό το βίντεο δεν είναι των τελευταίων. Ήταν προσχεδιασμένο, αφού οι ημερομηνίες ξεκινούν πολύ πιο πριν».

Ο ίδιος στη συνέχεια υπογράμμισε ότι στο «Videogate» υπάρχουν «πρωταγωνιστές, εμπλέκονται συγκεκριμένα άτομα και η θέση της ΕΔΕΚ ήταν η απομάκρυνση τους». Πρόσθεσε ακολούθως ότι «Δεν μιλήσαμε για την Πρώτη Κυρία».

«Ο κυπριακός λαός είναι αγανακτισμένος για λόγους διαφάνειας και διαχείρισης χρημάτων. Συζητήθηκε και στη Βουλή ότι πρέπει να υπάρχει πλήρη διαφάνεια γύρω από τα διάφορα Ταμεία για τα οποία όλοι είμαστε υποστηρικτές της αναγκαιότητας ύπαρξης τους», είπε ακόμη.

«Υπάρχει σκέψη να πάει το Ταμείο του Φορέα στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών». Για το προαναφερόμενο ίδρυμα δήλωσε ότι «δίνει υποτροφίες στους άριστους φοιτητές», ενώ όπως υπογράμμισε «ο Φορέας δίνει υποτροφίες σε άπορους φοιτητές, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό»

Στη συνέχεια προχώρησε σε σχολιασμό σε σχέση με τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη για τις εξελίξεις γύρω από το «Videogate». Δήλωσε συγκεκριμένα ότι «Είναι προς την ορθή κατεύθυνση, όμως πρέπει ο Πρόεδρος πρέπει να κάνει τέτοιες κινήσεις, ούτως ώστε μπορεί ο κόσμος να πειστεί ο απλός πολίτης ότι μπαίνει φρένο στη διαφθορά και υπάρχει πλήρης διαφάνεια».









