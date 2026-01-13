«Η επίθεση εναντίον του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Κυβέρνησης συνιστά εχθρική κίνηση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της», αναφέρει σε ανάρτηση του ο Υφυπουργός Μετανάστευσης, Νικόλας Ιωαννίδης.

Αυτούσια η ανάρτηση:

Αναντίλεκτα, η επίθεση εναντίον του Προέδρου Χριστοδουλίδη και της Κυβέρνησης συνιστά εχθρική κίνηση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας και των πολιτών της.

Η σύναψη σημαντικών συμμαχιών, η ενίσχυση της αμυντικής μας ικανότητας, οι συνεχείς αναβαθμίσεις της οικονομίας, η μείωση της ανεργίας, η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού και πληθώρα άλλων μεταρρυθμίσεων φαίνεται να έχουν ενοχλήσει σε μεγάλο βαθμό κάποιες πολιτικές δυνάμεις της Κύπρου.

Ενόψει βουλευτικών εκλογών, αλλά και για να καλύψουν δικά τους λάθη του παρελθόντος, πολιτικές δυνάμεις του τόπου έχουν υιοθετήσει άκριτα και υποστηρίζουν με σθένος μια σειρά από αίολα επιχειρήματα που αποσκοπούν στην υπόσκαψη της αξιοπιστίας της πατρίδας μας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση εργάζονται νυχθημερόν για την προστασία των συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ευθύνη είναι ακόμη μεγαλύτερη κατά το τρέχον εξάμηνο, καθώς η Κύπρος βρίσκεται στο πηδάλιο του Συμβουλίου της ΕΕ.

Είμαι βέβαιος ότι οι συμπολίτες μας αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα της εν εξελίξει υβριδικής επιχείρησης εναντίον του κράτους μας και θα επιδείξουν υπευθυνότητα για να αντιμετωπίσουμε ενωμένοι αυτή τη μεγάλη πρόκληση.