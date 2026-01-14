Την είδηση του θανάτου του Γιώργου Βασιλείου γνωστοποίησε η σύζυγός του Ανδρούλλα Βασιλείου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκφράζοντας τον βαθύ της πόνο για την απώλεια του αγαπημένου της συζύγου.

Σημειώνει ότι ύστερα από 2 χρόνια ταλαιπωρίας, ο αγαπημένος της Γιώργος, έσβησε ήσυχα στην αγκαλιά της οικογένειάς του, στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίας.

"Είναι δύσκολο να αποχαιρετίσω αυτό τον άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε ένας εξαιρετικός σύζυγος και πατέρας, ένας άνθρωπος γεμάτος καλοσύνη και αγάπη για τον τόπο του και τον λαό της Κύπρου", σημειώνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

