Η Κύπρος έχασε έναν οικουμενικό πολίτη που διεύρυνε το διεθνές αποτύπωμα της πατρίδας μας, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε ανακοίνωσή του με αφορμή τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου.

«Με θλίψη πληροφορήθηκα τον θάνατο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας Γιώργου Βασιλείου, του οποίου το όνομα ταυτίστηκε με την προσπάθεια για οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας, κοινωνική πρόοδο του λαού μας και εκσυγχρονισμό του κυπριακού κράτους σε όλους τους τομείς», αναφέρει.

Σημειώνει ότι καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Γιώργου Βασιλείου στην επίτευξη του κορυφαίου στρατηγικού στόχου για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ μέχρι το τέλος της ζωής του υπήρξε αφοσιωμένος στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την επανένωση της χώρας.

Επί προεδρίας του Γιώργου Βασιλείου, αναφέρει ακόμα ο Πρόεδρος, προωθήθηκαν πολιτικές που συνέβαλαν στην εξωστρέφεια της κυπριακής οικονομίας και του επιχειρείν, στην εδραίωση της Κύπρου σε κέντρο επαγγελματικών και διοικητικών υπηρεσιών, ενώ σταθμό στα πεπραγμένα του αποτελεί η ίδρυση του Πανεπιστημίου Κύπρου, που άνοιξε το δρόμο για την περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης στον τόπο.

«Εκ μέρους της πολιτείας και του λαού μας, τον αποχαιρετώ με αισθήματα εκτίμησης, σεβασμού και ευγνωμοσύνης. Στη σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια του Γιώργου Βασιλείου απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια», καταλήγει.

