Καθώς η Κύπρος βρίσκεται τις τελευταίες μέρες στη δίνη του τυφώνα «Emily Thompson», το TSOUROULLIS «UNCENSORED» στο 18ο επεισόδιό του στο PoditCy φιλοξενεί τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη.

Ο επικεφαλής του κινήματος ΑΛΜΑ τοποθετείται για το επίμαχο βίντεο, που αφήνει σκιές για παράνομες χρηματοδοτήσεις της κυβέρνησης.

Αναφέρεται στη λογική συγκάλυψης, το ρόλο των Θεσμών, στα πρόσωπα κλειδιά, τον «δούρειο ίππο», τον μεσάζοντα επί πληρωμή, τον αντίκτυπο στο εξωτερικό και την αξιοποίηση από τις Μυστικές Υπηρεσίες της Τουρκίας, την έγνοια του Προέδρου της Δημοκρατίας για την αντανάκλαση της υπόθεσης στις Βουλευτικές και Προεδρικές Εκλογές και το πώς τελικά θα κλείσει αυτή η «πληγή»!