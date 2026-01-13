Ανακοίνωση εξέδωσε η Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) μετά τον σάλο που προκλήθηκε από τη δημοσιοποίηση του βίντεο με τους δήθεν επενδυτές.

Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά του ως ταμίας του Φορέα, εισηγήθηκε την άμεση εφαρμογή της ρύθμισης που είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η ρύθμιση, που εισηγήθηκε ο Γενικός Ελεγκτής, προβλέπει ότι για δωρεές άνω των €20.000 απαιτείται συγκατάθεση του δωρητή για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και του ποσού, διαφορετικά η εισφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

Η Διαχειριστική Επιτροπή του Ανεξάρτητου Φορέα Κοινωνικής Στήριξης (ΑΦΚΣ) συνεδρίασε εκτάκτως την Δευτέρα, 12/1/2026, μετά τη δημόσια ανακοίνωση της Πρώτης Κυρίας, Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη, για αποχώρησή της από τα καθήκοντά της ως Προέδρου.

Τα μέλη της Επιτροπής εξέφρασαν λύπη και κάλεσαν την κα Καρσερά να αναθεωρήσει, εκτιμώντας ότι η παραίτησή της θα επηρεάσει αρνητικά τη συνέχιση του έργου του Φορέα, ο οποίος από το 2015 στηρίζει φοιτητές από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα. Την ίδια θέση εξέφρασαν και τα επίτιμα μέλη του ΑΦΚΣ, τα οποία συμμετείχαν με τηλεδιάσκεψη σε μέρος της συνεδρίας, θέτοντας τις απόψεις τους.

Η κα Καρσερά ευχαρίστησε θερμά τα μέλη της Επιτροπής αλλά επανέλαβε ότι η απόφασή της για αποχώρηση είναι αμετάκλητη. Τόνισε ότι αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλισθεί ότι όλοι οι φοιτητές που υπέβαλαν αίτηση και πληρούν τα κριτήρια για την ακαδημαϊκή χρονιά 2025/2026 θα πάρουν τις υποτροφίες τους. Δόθηκε ενημέρωση από την Γραμματέα ότι εκκρεμούν 1.800 αιτήσεις προς αξιολόγηση.

Ως εκ τούτου, η Διαχειριστική Επιτροπή αποφάσισε να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Οικονομικών, ως αρμόδια αρχή για εφαρμογή της οικείας νομοθεσίας, να ενημερώσει το Υπουργικό Συμβούλιο για τις προθέσεις της επιτροπής ως ακολούθως: Οποιαδήποτε απόφαση ληφθεί να έχει ως πρώτο στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας εξέτασης και ολοκλήρωσης των αιτήσεων της τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς, δεύτερο, τη διασφάλιση ότι τυχόν αποθεματικό θα συνεχίσει να διατίθεται αποκλειστικά σε φοιτητές που ανταποκρίνονται στα υφιστάμενα κριτήρια για δικαιούχους, και τρίτο, την εξεύρεση ρύθμισης που θα εγγυάται ότι κανένας από τους εν λόγω δικαιούχους φοιτητές δεν θα μένει αβοήθητος και δεν θα στερείται τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, θα καταθέσει εισηγήσεις με στόχο το σημαντικό κοινωνικό έργο του Φορέα να συνεχισθεί με τρόπο ώστε να λαμβάνει υπόψη όλες τις απόψεις/ανησυχίες που έχουν μέχρι σήμερα εκφρασθεί.

Μέχρι τις τελικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, υπό την ιδιότητά του ως ταμίας του Φορέα, εισηγήθηκε την άμεση εφαρμογή της ρύθμισης που είχε υποβληθεί τον Δεκέμβριο από την Ελεγκτική Υπηρεσία. Η ρύθμιση, που εισηγήθηκε ο Γενικός Ελεγκτής, προβλέπει ότι για δωρεές άνω των €20.000 απαιτείται συγκατάθεση του δωρητή για τη δημοσιοποίηση του ονόματος και του ποσού, διαφορετικά η εισφορά δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Καταλήγοντας, η Διαχειριστική Επιτροπή διαψεύδει κατηγορηματικά ανυπόστατους ισχυρισμούς που στοχεύουν να πλήξουν το έργο και την αξιοπιστία του Φορέα, υπογραμμίζοντας ότι όλες οι χορηγίες γίνονται αποκλειστικά μέσω εμβασμάτων στην Κεντρική Τράπεζα. Επιπλέον, ο Γενικός Ελεγκτής προέβη σε ενδελεχή έλεγχο, έχοντας όλα τα στοιχεία των χορηγών, και όλες τις χορηγηθείσες υποτροφίες, από το 2015, και δεν υπήρξε κανένα συμπέρασμα παρατυπίας/παρανομίας. Η δημοσίευση των δωρητών, των οποίων τα λογότυπα βρίσκονται, στην πλειονότητα τους, στην ιστοσελίδα του ΑΦΚΣ δεν έγινε επειδή δεν το επιτρέπει ο νόμος. Κάτι που έχει κριθεί και με γνωμάτευση του Ανωτάτου Συνταγματικού Δικαστηρίου.

