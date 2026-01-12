Την αναβολή της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου του Δημοκρατικού Συναγερμού ανακοίνωσε η ηγεσία του κόμματος, επικαλούμενη γνωμάτευση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου. Η απόφαση συνδέεται άμεσα με τη συνεχιζόμενη διαδικασία ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αίτηση άρσης της ασυλίας του βουλευτή Νίκου Σύκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεδρία που είχε προγραμματιστεί για τις 7 Ιανουαρίου 2026 είχε ήδη αναβληθεί ως προς τη συζήτηση της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου, το οποίο υιοθέτησε δήλωση της Προέδρου του κόμματος αναφορικά με την παραμονή ή μη του κ. Σύκα στο ψηφοδέλτιο για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία λόγω της εκκρεμούς αίτησης άρσης ασυλίας, προκειμένου η Αστυνομία να μπορέσει να λάβει κατάθεση στο πλαίσιο έρευνας για καταγγελία που αφορά φερόμενη διάπραξη ποινικού αδικήματος.

Διαβάστε επίσης: Ενώπιον Ανωτάτου ο Σύκας: «Δεν έχει σημασία ότι έχει αποσυρθεί η καταγγελία»

Όπως διευκρινίζεται, η εκδίκαση της αίτησης που ήταν ορισμένη για σήμερα ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ολοκληρώθηκε και θα συνεχιστεί την ερχόμενη Πέμπτη. Δεδομένου ότι η έκβαση της διαδικασίας και το ενδεχόμενο συνέχισης ή μη της αστυνομικής έρευνας αποτελούν τη βάση τόσο της δήλωσης της Προέδρου όσο και της εισήγησης του Εκτελεστικού Γραφείου, αποφασίστηκε η νέα αναβολή της συνεδρίας του Πολιτικού Γραφείου μέχρι την ολοκλήρωση της ακρόασης και την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Μετά την απόφαση του Ανωτάτου, η οποία αναμένεται να καταδείξει σε σημαντικό βαθμό εάν οι έρευνες της Αστυνομίας θα συνεχιστούν, το Πολιτικό Γραφείο θα συνέλθει εκ νέου για να εξετάσει την εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου.

Η ηγεσία του ΔΗΣΥ υπογραμμίζει ότι, μέχρι τότε, τόσο η δήλωση της Προέδρου του κόμματος όσο και η εισήγηση του Εκτελεστικού Γραφείου προς το Πολιτικό Γραφείο παραμένουν σε ισχύ.

Διαβάστε επίσης: Επανέρχεται η Αννίτα για διαρροή βίντεο: «Πλήγμα στο κύρος της Κύπρου» (VID)