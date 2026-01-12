Ανακοίνωση εξέδωσε το ΑΚΕΛ για τις εξελίξεις στο Ιράν αναφέροντας ότι «μόνο ο λαός της χώρας έχει δικαίωμα να καθορίσει το μέλλον του και τη διακυβέρνηση»

Συγκριμένα αναφέρει πως, «οι μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στο θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν και τη δεινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση στη χώρα εκφράζουν τα δίκαια αιτήματα του ιρανικού λαού για δημοκρατία, πολιτικές ελευθερίες, ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική πρόοδο. Το ΑΚΕΛ εκφράζει την αλληλεγγύη του στο Κόμμα Τουντέχ και σε όλες τις προοδευτικές και δημοκρατικές δυνάμεις της χώρας που παλεύουν για αυτά και ταυτόχρονα, καταδικάζει απερίφραστα την κρατική καταστολή σε βάρος των διαδηλωτών».

Σηεμειώνει ότι, «το ΑΚΕΛ υπερασπίζεται το δικαίωμα του λαού του Ιράν να καθορίσει ο ίδιος και μόνο αυτός το μέλλον του και τη διακυβέρνηση της χώρας. Καταδικάζουμε κάθε απόπειρα από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ να χειραγωγήσουν τις εξελίξεις ή και να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση στη χώρα προκειμένου να επανεγκαταστήσουν στο Ιράν ένα υποτελές σε αυτούς καθεστώς, όπως ήταν η μοναρχία του Σάχη, και να ελέγξουν τον πλούτο του. Τυχόν νέα καταπάτηση του διεθνούς δικαίου από τα καθεστώτα Τραμπ και Νετανιάχου, υπό οποιοδήποτε πρόσχημα, θα βουλιάξει ακόμα πιο βαθιά τον πλανήτη στο χάος και στην ανασφάλεια».