Το ΑΚΕΛ καλεί το Προεδρικό να διαψεύσει ή να επιβεβαιώσει το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Πολίτης» για κοινή τηλεδιάσκεψη Λακκοτρύπη-Χαραλάμπους και «επενδυτή», το οποίο το κόμμα της αντιπολίτευσης θεωρεί ότι ακυρώνει τη δικαιολογία της κυβέρνησης ότι δεν είχε σχέση με τη δραστηριότητα Λακκοτρύπη.

Στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ αναφέρεται επίσης ότι οι αργοπορημένες παραιτήσεις με δικαιολογητικά που προκαλούν τη νοημοσύνη των πολιτών δεν διασώζουν τον κ. Χριστοδουλίδη, ο οποίος προφανώς γνώριζε και συμμετείχε στον μηχανισμό διαπλοκής, ο οποίος άλλωστε στήθηκε για να εξυπηρετεί τον ίδιο και τα πολιτικά του σχέδια.

«Άλλωστε ακόμα και τώρα, τα ονόματα των δωρητών στον διαβόητο Φορέα συνεχίζουν να κρατούνται μυστικά ενώ ούτε καν τώρα δεν προχωρά στην κατάργησή του», σημειώνεται.

Είναι φανερό πλέον, προστίθεται, ότι ο Νίκος Χριστοδουλίδης δεν έχει βούληση για πραγματική διερεύνηση και λογοδοσία επειδή στην άκρη του νήματος βρίσκεται ο ίδιος. Τίθενται τα ερωτήματα: «Η κοινωνία διερωτάται τι κάνει ο Γενικός Εισαγγελέας; Διερευνά το σκάνδαλο ολκής ή δίνει νομικές συμβουλές στους εμπλεκόμενους; Πού είναι η Αστυνομία; Γιατί δεν ενήργησε ήδη η ΜΟΚΑΣ; Η Αρχή Κατά της Διαφθοράς πότε θα δράσει;»

Το ΑΚΕΛ αλλά και ολόκληρη η κοινωνία διαμηνύει προς όλους αυτούς τους θεσμούς ότι υπό κρίση είναι και οι ίδιοι, αναφέρεται στην ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι ο ΓΓ του κόμματος το επισημαίνει αυτό προς αυτούς τους θεσμούς με επιστολές του.

«Πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης που ευαγγελιζόταν τη διαφάνεια αποδεικνύεται συνεχιστής του πιο σαθρού κατεστημένου». Αντί να προστατεύει τη χώρα και το κράτος, τα πλήττει και τα εξευτελίζει, καταλήγει το ΑΚΕΛ.

Πηγή: ΚΥΠΕ